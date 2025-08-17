＜母、ダブルバインド＞旦那の助言「家族だけでやってみないか？」親離れしなきゃダメ【第3話まんが】
私はスズ（29歳）。旦那のマサル（32歳）と娘のユキ（4歳）の3人暮らしです。ただ実家は家から徒歩5分の距離にあるので、少し前までは母とお互いの家をよく行き来していました。けれど母が私にダブルバインドの助言をするようになり、それがストレスで最近は仕事を言い訳になるべく母と顔を合わせないようにしています。でも、家が近いってこういうときは不便ですね。私は母と会わないようにしているのに、昔の関係のままだと思っている母は家に来てしまうのです。
なにをしても否定されるってすごくツライことです。私のなにもかもが間違っている……そんな気持ちになってしまうから。だから用事があるとき以外、実家にはなるべく行かないようにしていました。でも、母は夜ご飯のおすそ分けをもってきたりと、なにかと理由をつけて家に来てしまうのです。
日常のささいな決定でも「また間違えるんじゃないか」「なにか言われるんじゃないか」罪悪感や不安感を覚えるようになりました。旦那は私が母にストレスを感じ、疲れ果てていることに気付いてくれたのだと思います。
母に「ダブルバインドはやめてよ！」と言っても、母はやめないと思います。
それに、そう言ってこれ以上仲が悪くなることを避けたかったのです。
だから私たち家族は、黙って母の元を去りました。
今までは母がいないと大変だ、母がいないとつまらない、そう思っていました。
でもいざ引っ越してみると、母が近くにいない解放感は、近くにいて困ることより勝るものでした。
頼ることはできないけれど、それはどうにかできることに気が付いたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
