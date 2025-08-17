※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

妻のことは毎度拒んでおきながら、在宅勤務中に弟の妻と妊活に励む夫。一見優しい夫を信頼していた妻でしたが、彼が在宅の時に限って家が妙に片付いていたり家族写真が伏せられたりしていることに違和感を覚えるのでした。



義妹から…聞いたのはあざ笑うため!?もっと優越感に浸りたい…アドバイスしたのも、その後フォローしたのも、すべては優越感に浸って義姉をあざ笑うため!! なんというゲスさ…。義姉が何をしたと言うのでしょう…心が痛まないのでしょうか？これでもまだ足りず、もっと優越感に浸りたい義妹はさらに義姉をけしかけようとします。(ぽん子)