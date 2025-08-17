ホンダ斬新「“5人乗り”コンパクトSUV」に大反響！ 「“ヴェゼル”風のデザインが素敵」「大型タッチスクリーンが先進的」の声も！ 全長4.4m“ちょうどいいボディ”の「e：Ny1」欧州モデルに注目！

ヴェゼル似!? のコンパクトSUVに反響集まる！

近年、コンパクトSUVの需要が急速に高まっており、特に都市部での取り回しの良さや環境に配慮した性能を求める声に応え、デザインや機能性が大きく進化した車両が注目を集めています。

なかでも、ホンダは日本の道路交通事情にも適したパッケージをもったコンパクトSUVクラスの電気自動車（EV）を欧州市場で展開しています。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ斬新「“5人乗り”コンパクトSUV」です！（23枚）

その魅力的な仕様に、ネット上では多くの反響が集まっています。

ヴェゼルにそっくり…だけど全然違うパワートレイン採用のコンパクトSUVに反響集まる！

そのモデルとは「e：Ny1」です。

同車は、2023年5月に発表され、同年秋から欧州で販売が開始されたモデルで、ホンダのEVブランド「e：N」シリーズの第2弾として登場。

欧州や中国で拡大するバッテリー電気自動車（BEV）の需要に応えるべく、コンパクトなBセグメントSUVとして開発されました。

都市生活に適したサイズ感と、EVならではの先進技術を融合させたモデルとして、市場で高い注目を集めています。

e：Ny1の最大の特徴は、EV専用に設計された「e：N アーキテクチャF」プラットフォームを採用している点です。

このプラットフォームは、床下にバッテリーを配置することで高い剛性と低重心を実現し、優れた走行安定性と快適なドライビング体験を提供します。

ボディサイズは全長4390mm×全幅1866mm×全高1584mmで、日本で人気のコンパクトSUV「ヴェゼル」とほぼ同等のサイズ感です。

このサイズは、狭い都市部の道路や駐車場でも扱いやすく、日常使いに最適です。

外観デザインは、EVならではのモダンで洗練されたスタイルが特徴です。

フロントは従来のガソリン車とは異なり、グリルを省いたグリルレスデザインを採用。ホワイトバージョンの「H」エンブレムも配置されています。

このエンブレムは、ホンダのEVブランドとしての独自性を強調する要素となっています。

側面やリアのデザインは、ヴェゼルに似た親しみやすいラインを持ちつつ、シャープで現代的な印象を与えます。

内装は、シンプルかつ高級感のあるデザインが特徴で、ブラックを基調とした落ち着いた雰囲気に仕上げられています。

一部グレードではライトグレーのパネルを採用し、明るい印象を与えるバリエーションも用意されています。

車内の中央には、15.1インチの大型タッチスクリーンが配置されており、ナビゲーションやオーディオ、エアコンなどの機能を直感的に操作できます。

さらに、10.2インチのデジタルメーターパネルやワイヤレス充電機能を搭載し、先進的な使い勝手を実現しています。

シートは2列5人乗りレイアウトで、広々とした室内空間は長時間のドライブでも快適さを保ちます。

パワーユニットは最高出力203ps、最大トルク310Nmを発揮するモーターを搭載し、最高速度は160km／hに達します。

バッテリー容量は68.8kWhで、WLTCモードでの航続距離は最大412kmを達成しています。

この航続距離は、日常の通勤や買い物から、週末の中距離ドライブまで幅広く対応できる性能です。

充電面でも、急速充電に対応しており、短時間での充電が可能な点も実用性を高めています。

なお、グレードは「エレガンス」と「アドバンス」の2つ展開されており、イギリス市場での価格は4万660ポンドから4万2890ポンド（約808万円から約853万円）です。

※ ※ ※

ネット上では、e：Ny1に対して「ホンダのEVはデザインが洗練されていて素敵」「街中で目立つ存在感がある」「ヴェゼル風の顔がオシャレ」と、外観を高く評価する意見が見られます。

「サイズ感がちょうどイイ」「都市部での運転が本当に楽そう」と、取り回しの良さに期待する声も多く聞かれます。

また、「大型タッチスクリーンが先進的」と、インテリアの先進性に満足するユーザーもいます。

一方で、「航続距離がもう少し長いと長距離ドライブでも安心できるのに」と、さらなる性能向上を望む意見も見られました。