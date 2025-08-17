CLASS SEVEN½é¤ÎÌî³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë²£ÅÄÂç²í¡ÖÆ±¤¸¾ì¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡×
7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×CCALSS SEVEN¤¬17Æü¡¢Åìµþ¡¦MIYASHITA PARK¤Ç¡¢HA¡ÝLU¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö½ÂÃ«¥¢¥ª¥Ï¥ë2.0º×¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Ìî³°¥¤¥Ù¥ó¤Ï½é½Ð±é¡£
Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÏHA¡ÝLU¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ï¥ë³Ø±à¡×¤Ë½Ð±é¡£3ËÜ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤¬Î®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤éÈáÌÄ¤Ë¤â»÷¤¿´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¼«¸Ê¾Ò²ð¤ÇÂçÅìÎ©¼ù¡Ê20¡Ë¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤ÏÀÖ¡£¿´¤¬Ç³¤¨¤¿¤®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ë²ñ¾ì¤ÏÊ¨¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢À±·Å²»¡Ê15¡Ë¤ÏºÇÇ¯¾¯¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¤¤¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÆ£Âç³¤¡Ê19¡Ë¤Î¡Ö15Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È¥³¡¼¥ë¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£
ÂçÅì¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ï¥ë³Ø±à¡×¤ò¡Ö¤¹¤Æ¤¤ËÊÔ½¸¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¶²½Ì¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
²£ÅÄÂç²í¡Ê15¡Ë¤Ï¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤Ì´¤ò¡ÖÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¾ì¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÂçÅì¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª¡×¤ÈÇº¤ó¤ÀËö¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¤È¡¢¤½¤ì¤³¤½¤Þ¤¿¥Ï¥ë³Ø±à¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»Á°¤Î¹ðÃÎ¤Ç¡Ö¥Ï¥ë³Ø±àÂè2ÃÆ¡¢·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¤ÈÂçÅì¤ÏÉúÀþ²ó¼ý¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
7·î7Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ömiss you¡×¤ÎYoutubeÆ°²èºÆÀ¸¿ô¤¬300Ëü²ó¤òÆÍÇË¡£ÂçÅì¤Ï¡Ö¤â¤¦¸«¤¿¤è¤È¤¤¤¦Êý¤â¤Þ¤À¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤â¤¼¤Ò¡£²¿²ó¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢üâÌî½¨ÐÒ¡Ê16¡Ë¤Ï¡Ö¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç24Æü¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤È¡Ö¸«¤ë¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¡ÚÀîÅÄÏÂÇî¡Û