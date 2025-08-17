板倉滉がリーグ第2節にスタメン出場

オランダ1部アヤックスは8月17日、エールディビジ第2節でゴー・アヘッド・イーグルスと対戦し2-2のドローに終わった。

日本代表DF板倉滉はスタメン出場を果たしたが、後半32分に自ら座り込んで途中交代になった。

板倉は今夏の移籍市場でドイツ・ブンデスリーガのボルシアMGからアヤックスに完全移籍。リーグ第2節で右センターバックとしてスタメン出場した。

試合は前半から点の打ち合いに。前半3分にアヤックスが先制すると、同20分、同44分に失点し逆転を許す。それでも同アディショナルタイムに追いついて前半を折り返した。

スタメン出場した板倉は、チームとして2失点したものの個人としては上々のプレー。的確なカバーリングで相手のシュートチャンスでブロックに入るなど、チームの守備を統率したが、後半30分過ぎに右のふくらはぎを押さえ自ら座り込んでしまい、32分に途中交代となった。



板倉は自ら歩いてピッチを後にしたが、9月には日本代表として米国遠征を控えているだけに状態が心配される。（FOOTBALL ZONE編集部）