関ジャニ∞の元メンバーで歌手の渋谷すばる（43）が17日、X（旧ツイッター）を更新。新幹線の車内でのファンとのやりとりを明かして、大きな反響を招いた。

渋谷は17日、宮城・仙台GIGSで開催される音楽イベント「enigma music fes 2025」に出演する。イベント当日の午前、「先程、新幹線で近くの席にいらした方、降りる時声をかけてくれてありがとうございました」とXに投稿した。渋谷は相手を「enigma music fes 2025」の来場者だと思い込んでいたが、「今日来るんですか？」と聞いたところ、「あ、いえ、今日timeleszのライブなんです」と返されてしまったという。

渋谷は、「気まずそうに言われ、僕も寝起きでぼーっとしてたのもあり、あ、そーなんですねー、よろしくお伝え下さい。って訳分からん事言ってへんな空気のまま別れてしまいました」と顛末を明かして、「すいませんでした！そして、声かけてくれてありがとう！ライブ楽しんで、素敵な一日にして下さいね。timeleszさんによろしくお伝え下さい」とつづった。

当該ポストに対して、「そんなほっこりエピありがとうございます」「お互い気まずいやつ笑笑」「ファンの方も出来ることならよろしく伝えたいだろうなぁ、、」「よろしくのお気持ちがご本人達に伝わりますように！！笑」といったリプライが続々と寄せられており、17日14時現在、2.7万いいねの反響となっている。