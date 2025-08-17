¡Úµð¿Í¡Û£²Ï¢ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤Èº£µ¨ºÇÂç¥¿¥¤£±£³º¹¡Äºå¿ÀÀï¤Î¥·¡¼¥º¥óËÜµòÃÏ£¹ÇÔ¤ÏµåÃÄ»Ë¾å¥ï¡¼¥¹¥È
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£±¡½£³ºå¿À¡Ê£±£·Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬£²Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤Èº£µ¨ºÇÂç¥¿¥¤¤Î£±£³¥²¡¼¥àº¹¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£²²ó¤Ë£±»à¤«¤é´ßÅÄ¡¢Âç¾ëÂî¤ÎÏ¢Â³Ä¹Ã»ÂÇ¤ÇÆó¡¢»°ÎÝ¤ÎÀèÀ©µ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤¬ËÞÂà¡££³¡¢£´²ó¤âÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÃÖ¤¯¤â¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££µ²ó¤Î´Ý¤Î¥½¥í¤ÇÁê¼êÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¤«¤é¤ÏºòÇ¯£¸·î°ÊÍè£³£¶¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤ò¹ï¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌµÆÀÅÀ¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦ÀÖÀ±¤Ï£³²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£¤À¤¬£´²ó¤Ë£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¹â»û¤Ë±¦Á°¤ØÅ¬»þÂÇ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂÇµå¤ò±¦Íã¡¦´Ý¤¬¸å°ï¤·¡¢°ìÎÝÁö¼Ô¡¦Âç»³¤âÀ¸´Ô¡£¤Ê¤ª£²»à»°ÎÝ¤Ç¤ÏºäËÜ¤Ë±¦Á°¤ØÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¤³¤Î²ó£³ÅÀ¤ò¼º¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿ÀÀï¤Ï¤³¤ì¤Çº£µ¨£¶¾¡£±£µÇÔ¡££±£¹£µ£²Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÀ©°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢µåÃÄ»Ë¾å¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¡¢ºå¿ÀÀï¤Î¥·¡¼¥º¥óËÜµòÃÏ£¹ÇÔÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£