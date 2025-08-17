◆トレーニングマッチ（１７日、鹿島クラブハウス＝４５分×２）

Ｊ１鹿島はＪ３の福島とトレーニングマッチを行い、４―４で引き分けた。

＊ ＊ ＊

１６日の福岡戦（１△１）から一夜明けた１７日、鹿島が対外試合を実施した。

１本目の５分、ＭＦ荒木遼太郎の直接ＦＫは相手ＧＫがはじいたが、こぼれ球にＭＦ知念慶が詰めて先制点を決めた。

中盤でボールを奪う場面が続き、両サイドバックを含めて前掛かりになる中で、追加点を奪えないでいると、１７、３３分に失点。同３７分に津久井佳祐と荒木遼太郎が縦関係を形成した右サイドの崩しからＭＦターレスブレーネルが加点し、２―２で終えた。

２本目も２―２。福岡戦で途中出場だった知念や舩橋佑、エウベル、田川亨介を下げると、本職ではないポジションでのやり繰りも発生したが、ＤＦ佐藤海宏、ＭＦ溝口修平がゴールを決めた。

総じて攻撃面では多くのチャンスを作り「守→攻」の切り替えも早かった。一方、暑さの影響もあってか「攻→守」の部分は課題が出た９０分となった。

次節以降、中３日で３連戦（２３日新潟戦、２７日天皇杯町田戦、３０日清水戦）が控えている。収穫と課題をつかみ、試合勘の足並みをそろえたチームは、オフを挟んだ１９日に連戦に向けて再始動する。