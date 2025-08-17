¡ÚÈ¡´Û¶¥ÎØ¡¡G1¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡Û»ûºê¹ÀÊ¿¤¬G1½éÍ¥¾¡¡¡ÏÆËÜ¤ÎÆ¨¤²¤Ë¾è¤Ã¤ÆÌ´¤«¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¥Ê¥¤¥¿¡¼G1¡ÖÂè68²ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡×¤Î·è¾¡Àï¤¬È¡´Û¶¥ÎØ¤Î11R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÏÆËÜÍºÂÀ¤ÎÆ¨¤²¤Ë¾è¤Ã¤¿»ûºê¹ÀÊ¿¡Ê31¡áÊ¡°æ¡¦117´ü¡Ë¤¬ÈÖ¼ê·þ¤ê¤ÇG1½éÍ¥¾¡¡£
¡¡¡ÖKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¡Ê12·î30Æü¡¢Ê¿ÄÍ¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢Íø¤ÈÍ¥¾¡¾Þ¶â6500Ëü±ß¡ÊÉû¾Þ´Þ¤à¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡2Ãå¤Ï¸ÅÀÍ¥ºî¡¢3Ãå¤ÏÆî½¤Æó¤Ç¶áµ¦Àª¤¬¾å°ÌÆÈÀê¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Î·èÃå¤À¤Ã¤¿¡£
¢¦»ûºê¹ÀÊ¿¤ÎÏÃ
¡¡ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÏÆËÜ¤µ¤ó¤ËÈÖ¼ê¤ò²ó¤ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È»×¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤Þ¤ÇÄ¹¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¤â¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¡£¼¡¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡þ»ûºê¡¡¹ÀÊ¿¡Ê¤Æ¤é¤µ¤¡¦¤³¤¦¤Ø¤¤¡Ë1994Ç¯¡ÊÊ¿6¡Ë1·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡°æ¸©Ê¡°æ»Ô½Ð¿È¤Î31ºÐ¡£Ë¡ÂçÂ´¡£20Ç¯1·î¡¢117´ü¤ÎÁá´üÂ´¶ÈÀ¸¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÄÌ»»330Àï118¾¡¡£ÄÌ»»¼èÆÀ¾Þ¶â¤Ï2²¯5151Ëü±ß¡£¼ç¤ÊÍ¥¾¡¤ÏÂè68²ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ê25Ç¯¡Ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë72¡¢78¥¥í¡£·ì±Õ·¿O¡£