背後から謎の音がついてくる!? 霊感がないのに夜のジョギング中に起きた恐怖体験／私、視えないんです？
霊感はないけど、あれは心霊現象だったのでは…？ と思う不思議な経験をしたことがある方もいるのではないでしょうか。
【漫画】『私、視えないんです？〜霊感のない私の不思議な話〜』を第1回から読む
今回は、漫画家のおーはしるいさんが子どもの頃から現在に至るまでに体験した、恐怖＆不思議な話を描いた『私、視えないんです？〜霊感のない私の不思議な話〜』をご紹介します。
深夜のアパートで見た日本人形、夜のジョギング中に誰もいないのに聞こえてきた自転車の音…などゾッとするエピソードがコミカルに描かれています。
霊感はないはずなのに、視えちゃう!? そんな経験をしたことがある方におすすめのコミックエッセイです。
※本記事は『私、視えないんです？〜霊感のない私の不思議な話〜』（おーはしるい/ぶんか社）から一部抜粋・編集しました
