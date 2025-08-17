「楽天５−７日本ハム」（１７日、楽天モバイルパーク）

日本ハムが逃げ切り、２連勝。スタメンをガラリと変えた新オーダーがはまる、選手層の厚さを証明した白星となった。

初回には２死から清宮幸、レイエスで先制点を奪うと、三回には１死一、二塁から矢沢が２点適時三塁打で追加点。なおも１死三塁で有薗が適時打を放った。さらに五回には１死満塁から水野が適時打を放ち、なおも１死満塁で水谷が犠飛。５回までに二桁安打、６得点と打線が躍動した。

新庄監督が１６日の試合後、「ずっと出ている選手は体の張りが出ている。休ませるメンバーを考えたい」と話した通り、ケガ防止の一環で出場メンバーをガラリと変更。「今誰を出してもどんな活躍をしてくれるの？って。ベンチに座らせる選手はあんまりいないから」と誇りでもある選手層の厚さを選手らが結果で応えた。

この３連戦で初先発となった矢沢が２打点、有薗は３安打１打点、水谷も２安打２打点とそろって結果を出した。

また投げてはエース・伊藤が七回、ボイトに５号２ランを浴びるも、７回４安打２失点の好投。リーグトップの１２勝目を記録した。

八回に河野、生田目が崩れ、３失点。最大７点リードからヒヤヒヤの展開となったが、２死一、二塁で救援した上原が辰己から空振り三振を奪い、ピンチを切り抜けた。九回は柳川で締めた。

首位・ソフトバンクがデーゲームで勝利したため、ゲーム差は３のままとなった。