2025年8月14日、韓国・文化日報は「世界で最も不倫が多い国はタイだという調査結果が出た」と伝えた。

現地の複数メディアが国際調査機関による調査の結果を報じた。「結婚した配偶者以外の恋人と性的関係を持ったことがある」と答えた人がタイでは回答者の51％に達したという。不倫が多い背景には、タイ特有の文化「ミア・ノイ（Mia Noi）」があるとし、「正式な配偶者のほかに、いわゆる『めかけ』を置くというもので、タイ社会の一部では黙認されている」と説明している。タイの性産業と、これを基盤とする観光業の活性化が、性的関係を自然に促進する要因になっているという分析も出ているという。

タイに次いで2位はデンマーク（46％）で、ドイツ・イタリア（45％）、フランス（43％）、ノルウェー（41％）が上位となっている。その他、上位20カ国はベルギー、スペイン、フィンランド、英国、カナダ、ギリシャ、ルクセンブルク、オーストリア、ブラジル、アイスランド、オランダ、ポルトガル、スウェーデン、米国。アジアで20カ国に入ったのはタイだけで、韓国の名前は挙がっていないと伝えている。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「欧州は堂々と不倫。韓国や日本は隠れてこそこそ」「韓国は（してるけど）バレてないだけでしょ」「韓国が1位だけど社会通念上、うそをついてるだけだと思う（笑）」「匿名の調査でも韓国人の特性上、不倫しましたなんて言うかね？」「世界の正直度ランキングじゃないの？」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/麻江）