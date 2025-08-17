WHITE SCORPION °ÛÎã¤Îà¥Õ¥¡¥ó»²²Ã¹ç½Éá¼Â»Ü¡¡MOMO¡Ö¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«ÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡½©¸µ¹¯»áÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡¡¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥ó¡Ë¤¬£±£µÆü¤«¤é£±£·Æü¤Î£³Æü´Ö¡¢ÀÅ²¬¡¦Ç®³¤¤Î£Ô£Ë£Ð¥Ë¥È¥êÇ®³¤¸¦½¤¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤Î¹ç½É¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯£±£²·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×¡£º£²ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¹ç½É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢£²£³Ç¯£¸·î¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¹ç½É¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤À¡£
¡¡½éÆü£±£µÆü¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢£Á£Ï£É¤¬¡Ö£³Æü´Ö³Ú¤·¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÅº¤Ã¤¿Ìò³äÈ¯É½¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Í¼¿©¸å¡¢ÊõÃµ¤·¤Èµ´¤´¤Ã¤³¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ÎÁ´ËÆ¤¬¥Õ¥¡¥ó¸ÂÄê¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤ò£±£°·î£²£²Æü¤Ë¹µ¤¨¡¢¥²¡¼¥à½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï£Á£Ã£Ï¤¬¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼£±°Ì¡¢¤½¤·¤Æ¡Ê¥·¥ó¥°¥ëÇä¾å¡Ë£µËüËç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃ£À®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£²ñ¾ì¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î¥¢¡¼¼Ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¥½¥í¥¢¡¼¼Ì¤Ï£±£·Æü¸á¸å£²£±»þ¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡£²ÆüÌÜ¤Î£±£¶Æü¤Ë¤Ï¡¢Ç®³¤¡¦À»ÃÏÍèµÜ¿À¼Ò¤Ç¥¹¥³¥Ô¥¹¥È¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂÎ°é´Û¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¸ÄÊÌÆÃÅµ²ñ¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸ì¹ÖºÂ¡¢Âîµå¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¢½ñÆ»¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê´ë²è¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±¿Æ°¿À·Ð¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ò·è¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÎÎÏÂ¬Äê£±°Ì¤Î£È£Á£Î£Î£Á¤Ï¡Ö¥¬¥©¡¼¡ª¡ª¡¡¸µÎ¦¾åÉô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾Î¹æ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¤Î£±£·Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ô¥¹¥È¤¬¸«¤Ä¤á¤ëÃæ¤Ç¸ø³«¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼Â»Ü¡££³Æü´Ö¤Î¹ç½É¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÊÄ²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢£Í£Ï£Í£Ï¤¬¡ÖÇ®³¤¹ç½É£³Æü´Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤³¤ÎÇ®³¤¹ç½É¤Ï¥µ¥Þ¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤ò¤Ï¤¸¤á³§¤µ¤ó¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤À¤¤¤¿¤³¤ÈËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇ®³¤¹ç½É¤Ï¥ì¥¢¤Ê´ë²è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«ÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£