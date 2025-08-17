NISAで「米国一択」はもう危険…注目の“除く米国”インデックス投資信託4本とは

NISAで人気の投資先といえば、S&P500型などの米国株インデックス投資信託、そして「オルカン」。しかし、米国経済の先行き不透明感や徐々に進む円高ドル安で、“米国偏重”のリスクが意識され始めている。そこで注目したいのが、米国以外の国・地域にカンタンに投資できる「除く米国」型のインデックス投信だ。その具体的な活用法を見ていこう。（河野拓郎、ダイヤモンド・ザイ編集部）

さらに低コストの投資信託も新登場！

「除く米国」インデックス投信4本を比較

NISAの投資先として圧倒的人気なのが米国。持っているのはS&P500連動型の米国株型インデックス投資信託1本、という人も多いだろう。「オルカン」に代表される全世界株型も大人気だが、これも中身の6〜7割を米国が占める。

その米国の先行きに、不安が生じている。株価はトランプ大統領の発言や政策で乱高下。長期的な経済成長力の低下を懸念する声も多い。

さらに、円高ドル安の進行が足を引っ張る。2025年の年初来、円換算で見た上昇率は日本株や欧州株、新興国株など他の地域のほうが高い。2025年4月のトランプショックでの暴落後、米国株自体は上がっているのだが、円高で帳消しになっているのだ。

米国に投資先が偏っている人は、他の地域への分散を検討しよう。具体的には、「米国」への投資の比重を下げよう、ということ。手軽に分散投資できる手段として注目なのが、「除く米国」タイプのインデックス投資信託だ。これはその名のとおり、投資先に米国を含まないタイプの投資信託を指す。

現在、「除く米国」のインデックス投資信託は4本ある。信託報酬や運用成績、販売会社を比較したのが次の表だ。

では、内容を順に見ていこう。なお、4本ともNISAの成長投資枠で購入可能だ。（1）「楽天・VXUS」はさらに、つみたて投資枠でも買える。

まず（1）「楽天・VXUS」と（2）「SBI・V・全世界株式（除く米国）」の運用内容はほぼ同じ。“米国以外”の全世界、つまり先進国から新興国まで幅広く投資したいなら、この2本から選ぶといいだろう。米国以外の先進国に投資、という人は（3）「SBI・V・先進国株式（除く米国）」が候補に挙がる。もう少しリスクをとってもよければ、（4）「SBI・V・世界小型株式（除く米国）」も選択肢に。投信名のとおり世界の小型株が投資対象で、値動きが大きく高リスクとなる。

