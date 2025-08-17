フランクフルト堂安律が公式戦デビュー戦でゴール！ 絶妙な飛び出しから左足のシュートを突き刺す
現地８月17日、DFBポカールの１回戦で堂安律が所属するフランクフルトがドイツ５部のエンガースと対戦している。
新加入の堂安が４−２−３−１の右サイドハーフで先発したフランクフルトは、序盤からボールポゼッションで優位に立ってゲームを支配するも、得点を奪えない時間が続く。
それでも44分、右からのクロスを受けたバホヤが先制点を奪取。さらにその直後には、ウズンの浮き球パスに抜け出した堂安が、ワントラップから左足のシュートを突き刺して追加点を奪った。
日本代表MFは、新天地での公式戦デビュー戦でいきなり目に見える結果を残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】フランクフルト堂安律の公式戦初ゴール！
