WHITE SCORPIONが、8月15日から17日の3日間、TKP ニトリ熱海研修センター（静岡県熱海市）にてファン参加型の合宿イベントを開催。また、新たなアーティスト写真も公開した。

合宿の初日は、ホールでのオリエンテーションからスタート。メンバー、スタッフ、スコピスト（ファン）が顔を合わせ、ACOからは「皆さんのホームシックに寄り添う担当になります、ホームシックになったらいつでもACOにご相談ください！！」、AOIからは「みなさんが3日間楽しめるためのリラックスを担当します。3日間皆さんたくさん思い出作って、忘れられない夏にしていきましょう！！」、ALLYからは「生徒指導担当です。ルールはしっかり守って、ルールを破った人がいたら私チェックしていきますのでよろしくお願いします！！」など、キャラクラーに添った役割発表や参加者の期待を煽る挨拶代わりの一言があった。

夕食後には、最初のプログラム『みぃ～つけた』を開催。宝探しと鬼ごっこを組み合わせたオリジナルゲームで、スコピストが宝を探す中、メンバーが“鬼”となって妨害（スコピストを捕獲）するという内容だ。宝にはサイン入りチェキや色紙のほか、最新アーティスト写真を隠すパネルの番号札も含まれており、回収状況に応じてアーティスト写真の一部が徐々に公開される仕掛けも。結果、アーティスト写真の全貌が会場限定で明らかとなり、ゲーム終了時にはACOが「オリコンウィークリー1位、そして5万枚みんなで達成しましょう！！」と大きな目標を掲げ、会場を沸かせた。

2日目は、朝のラジオ体操からスタート。2年前の合宿オーディション時に休息で訪れ、ドキュメンタリー映像にも登場した聖地来宮神社（熱海市）にて、スコピストとともにヒット祈願を行った。その後、体育館にてスペシャル個別特典会を実施。韓国語講座、卓球、バドミントン、書道など、メンバーが考案したユニークな企画で、普段とは一味違う交流を楽しんだ。

また、この日のメインイベント『ホワスピ運動神経No.1決定戦』も開催。50m走、フラフープ、腹筋、反復横跳び、握力、フリースローの6種目で総合ランキングを競った。フラフープではCOCOが43回転で圧倒的1位。腹筋ではHANNA、NAVI、NICOが接戦の末、HANNAが104回で1位を獲得、一方、CHOCOはまさかの0回という記録で会場をざわつかせた。

個人種目の暫定ランキング発表後、2チームに分かれてリレー対決を実施。序盤からリードしていたBチームだったが、最終走者ACOへのバトンリレーで痛恨のミス。AチームAOIとの一騎打ちとなり、コンマ差でAOIがゴールラインを先に切り、逆転勝利を収めた。敗者となったACOは「リレーの最初は相手チームがバトンミスで私達が優勢で、絶対勝てるとみんな思ってたんですが、最後のNAVIと私のバトンでミスをしてしまって、相手チームの方が最終ランナーに先にバトンが渡ってしまって、その時の絶望感は半端なくって、最後まで諦めちゃだめだと思って頑張って走ったんですけどやっぱり負けちゃってすごく悔しかったです」と語り、勝者となったAOIは「ひたすら自分が持ってる体力を使い切って走って、もう無我夢中でした。諦めなくてよかったな、何事においても諦めないことって大事だったな、って思いました。本当に素敵なリレーだったと思います。」とコメントした。

リレー結果による最終ポイントを加算した結果、体力測定1位はHANNA、最下位はNATSUという結果に。HANNAは「ガォー！！元陸上部なので、この称号を獲得できて嬉しいです！」と喜びを語った。その後、スコピストとともにBBQ、カラオケ、花火を楽しみ、2日目のプログラムは終了した。

3日目も同様にラジオ体操からスタートし、公開レッスンを行い、冒頭はスコピストも準備運動のストレッチをメンバーと共に体験。ステージ場では見せない、レッスン時のメンバーの表情や仕草、呼吸を合わせるメンバー間のコミュニケーションの一部始終を観覧した。その後、スペシャル個別特典会を開催してすべてのプログラムを終了した。

閉会式では、MOMOが「熱海合宿3日間楽しんでくれましたか？この熱海合宿はサマーイベントの集大成でした。これまでTikTokのキャンペーン期間をはじめ皆さんにご協力いだいたこと本当にありがとうございます。この熱海合宿はレアな企画でしたが、いつの日か伝説になるようにWHITE SCORPIONこれからも全力で頑張りますのでよろしくお願いします」と感謝の気持ちを伝えた。また、スコピストからも合宿を振り返る感想が寄せられた。

なお、WHITE SCORPIONは10月22日にミニアルバムの発売を控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）