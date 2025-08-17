【ライブレポート】私立恵比寿中学、8人新体制初となる夏の恒例野外ワンマンライブ『FAMIEN 2025』を山中湖で開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■雄大な富士山をバックにした花火やウォーターキャノンの演出にメンバーもファミリー（えびちゅうファンの愛称）もずぶ濡れになりながらも熱狂！

私立恵比寿中学（通称・えびちゅう）が、8月16日、17日に毎年恒例となっている夏の野外ライブコンサート『FAMIEN 2025』を2DAYSにて開催した。

2013年夏、“遠足”をテーマにした野外コンサートとしてスタートし、えびちゅうの夏の恒例行事としてすっかり定着した「ファミえん」。

11度目の開催となる今年は「ファミえん」改め「FAMIEN」として開催。雄大な富士山をバックにした花火やウォーターキャノンの演出に、メンバーもファミリー（えびちゅうファンの愛称）もずぶ濡れになりながらも熱狂した。

MCでは、来年2026年1月12日に自身最大規模の会場である、神奈川県・Kアリーナ横浜にてワンマンライブの開催が発表された。

2025年の3月には自身3度目のさいたまスーパーアリーナ公演が開催されたが、さらなる飛躍を目指しより大きな会場へ挑戦する。

またKアリーナへ向けて、Road to Kアリーナ「秋の5都市キャラバンツアー」の開催も決定。11月20日の東京・Kanadevia Hallを皮切りに大阪・広島・福岡・愛知の5都市を巡る。

また、今回のライブはフジテレビTWOにて再放送が決定している。進化を続ける私立恵比寿中学に今後も注目したあい。

＜DAY1/DAY2セットリスト＞

M1.ナチュメロらんでぶー

M2.夏だぜジョニー

M3.ほぼブラジル/いつかのメイドインジャピャ～ン

M4.ラブリースマイリーベイビー

M5.オーマイゴースト？～わたしが悪霊になっても～

M6.スーパーヒーロー

M7.青春ゾンビィィズ

M8.朝顔

M9.23回目のサマーナイト

M10.summer dejavu/誘惑したいや

M11.仮契約のシンデレラ

M12.揚げろ！エビフライ/いろはにODORYANSE

M13.MISSION SURVIVOR

M14.YELL

M15.なないろ

M16.感情電車

M17.ヘロー

M18.ハイタテキ！

M19.さよなら秘密基地/大人はわかってくれない

M20.ポップコーントーン

M21.Family Complex/HOT UP!!!

EN1.DRAMA QUEEN/ちちんぷい

EN2.紅の詩

EN3.COLOR/手をつなごう

PHOTO BY 笹森健一 / 鈴木健太 / 高橋定敬（高ははしごだか）

リリース情報

2025.09.03 ON SALE

Blu-ray『私立恵比寿中学 15th Anniversary 大学芸会2025～LOVE&BRAVE～』

ライブ情報

『私立恵比寿中学公式FC「秘密結社★ブラックタイガー」会員限定イベント』

10/11（土）埼玉・大宮ソニックシティ大ホール

『ちゅうおん2025』

11/02（日）神奈川・カルッツかわさき

11/03（月・祝）愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

『Road to Kアリーナ「秋の5都市キャラバンツアー」』

11/20（木）東京・Kanadevia Hall

11/24（月・祝）大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面(箕面市立文化芸能劇場)

12/04（木）広島・HIROSHIMA CLUB QUATTRO

12/05（金）福岡・Zepp Fukuoka

12/12（金） 愛知・COMTEC PORTBASE

『新春大学芸会2026』

2026年

01/12（月・祝）神奈川・Kアリーナ横浜

