【ライブレポート】私立恵比寿中学、8人新体制初となる夏の恒例野外ワンマンライブ『FAMIEN 2025』を山中湖で開催
■雄大な富士山をバックにした花火やウォーターキャノンの演出にメンバーもファミリー（えびちゅうファンの愛称）もずぶ濡れになりながらも熱狂！
私立恵比寿中学（通称・えびちゅう）が、8月16日、17日に毎年恒例となっている夏の野外ライブコンサート『FAMIEN 2025』を2DAYSにて開催した。
2013年夏、“遠足”をテーマにした野外コンサートとしてスタートし、えびちゅうの夏の恒例行事としてすっかり定着した「ファミえん」。
11度目の開催となる今年は「ファミえん」改め「FAMIEN」として開催。雄大な富士山をバックにした花火やウォーターキャノンの演出に、メンバーもファミリー（えびちゅうファンの愛称）もずぶ濡れになりながらも熱狂した。
MCでは、来年2026年1月12日に自身最大規模の会場である、神奈川県・Kアリーナ横浜にてワンマンライブの開催が発表された。
2025年の3月には自身3度目のさいたまスーパーアリーナ公演が開催されたが、さらなる飛躍を目指しより大きな会場へ挑戦する。
またKアリーナへ向けて、Road to Kアリーナ「秋の5都市キャラバンツアー」の開催も決定。11月20日の東京・Kanadevia Hallを皮切りに大阪・広島・福岡・愛知の5都市を巡る。
また、今回のライブはフジテレビTWOにて再放送が決定している。進化を続ける私立恵比寿中学に今後も注目したあい。
＜DAY1/DAY2セットリスト＞
M1.ナチュメロらんでぶー
M2.夏だぜジョニー
M3.ほぼブラジル/いつかのメイドインジャピャ～ン
M4.ラブリースマイリーベイビー
M5.オーマイゴースト？～わたしが悪霊になっても～
M6.スーパーヒーロー
M7.青春ゾンビィィズ
M8.朝顔
M9.23回目のサマーナイト
M10.summer dejavu/誘惑したいや
M11.仮契約のシンデレラ
M12.揚げろ！エビフライ/いろはにODORYANSE
M13.MISSION SURVIVOR
M14.YELL
M15.なないろ
M16.感情電車
M17.ヘロー
M18.ハイタテキ！
M19.さよなら秘密基地/大人はわかってくれない
M20.ポップコーントーン
M21.Family Complex/HOT UP!!!
EN1.DRAMA QUEEN/ちちんぷい
EN2.紅の詩
EN3.COLOR/手をつなごう
PHOTO BY 笹森健一 / 鈴木健太 / 高橋定敬（高ははしごだか）
リリース情報
2025.09.03 ON SALE
Blu-ray『私立恵比寿中学 15th Anniversary 大学芸会2025～LOVE&BRAVE～』
ライブ情報
『私立恵比寿中学公式FC「秘密結社★ブラックタイガー」会員限定イベント』
10/11（土）埼玉・大宮ソニックシティ大ホール
『ちゅうおん2025』
11/02（日）神奈川・カルッツかわさき
11/03（月・祝）愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
『Road to Kアリーナ「秋の5都市キャラバンツアー」』
11/20（木）東京・Kanadevia Hall
11/24（月・祝）大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面(箕面市立文化芸能劇場)
12/04（木）広島・HIROSHIMA CLUB QUATTRO
12/05（金）福岡・Zepp Fukuoka
12/12（金） 愛知・COMTEC PORTBASE
『新春大学芸会2026』
2026年
01/12（月・祝）神奈川・Kアリーナ横浜
私立恵比寿中学 FAMIEN 2025 独占完全生中継特設サイト
https://otn.fujitv.co.jp/famien2025/
私立恵比寿中学 OFFICIAL SITE
http://www.shiritsuebichu.jp/