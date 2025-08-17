アフリカの少数民族をテーマにしたヨシダナギさんの写真展示会＝１７日、ＪＩＣＡ横浜１階

横浜市で２０〜２２日開催される第９回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）に合わせ、ＪＩＣＡ横浜（同市中区）では、アフリカの少数民族を撮影した作品が並ぶ「ヨシダナギ氏写真展示会」（３１日まで）と、アフリカの子どもたちが環境をテーマに描いた「環境絵日記展２０２５」（２８日まで。ウェブでは１０月３１日まで閲覧可能）が開かれている。この二つの展示を通じ、ＪＩＣＡは「アフリカにより興味や関心を持ってもらえれば」と話している。

「ヨシダナギ氏写真展示会」は世界中の少数民族や先住民族を撮影し、美しさと力強さを色鮮やかにとらえる、写真家・ヨシダナギさんの作品が１０点並ぶ。

エチオピアのスリ族、アンゴラのムイラ族、ベナンのタネカ族など、彼らと現地で過ごして溶け込み、撮影した作品は、カラフルな衣装やボディーペインティングを含め、堂々とした姿をとらえている。

作品に見入っていた横浜市の会社員、岡本英一郎さん（４８）は「圧倒的な存在感がすごい」と感心。ＪＩＣＡ横浜の担当者は「アフリカの少数民族には、こんなファッションがあるのか、と思ってもらって、アフリカをもっと知ってみようという次の一歩につながれば」と話している。