黒より“この色”がいいかも！【ユニクロ】大人の垢抜け♡「グレー色アイテム」

季節や合わせるアイテムの色を選ばず使いやすい黒だけれど、もう少し柔らかな雰囲気に寄せたいなら、ぜひグレーを選択肢に。今【ユニクロ】では、大人コーデを都会的で洗練された印象に見せてくれそうなグレーアイテムが豊作なんです。色味の幅が広いグレーは黒や白に置き換える感覚で気軽にスタイリングしやすいので、つい黒を手に取りがちという人もぜひトライしてみて。

柔らかさのあるグレーで上品に魅せる半袖セーター

【ユニクロ】「UVカットクルーネックセーター半袖」\1,290（税込・セール価格）

Tシャツのように気軽に着られるデザインでありながら、クリーンな風合いでコーデがカジュアルになりすぎない半袖のクルーネックセーター。明るめで柔らかな色味のグレーはディープな色から淡色まで幅広いカラーのアイテムと合わせやすそうです。ピタピタとしすぎないレギュラーフィットのシルエットは、秋本番にはジャケットのインナーにもGOOD。

都会的な雰囲気で穿けるカーブパンツは引き締め役に

【ユニクロ】「ジャージーカーブパンツ」\2,990（税込）

裾にかけてわずかにカーブする立体的なシルエットが、シンプルながら大人コーデをこなれ見えさせてくれそうなジャージー素材のパンツ。人気継続中のスポーティーテイストを都会的な雰囲気で取り入れやすい一本です。深みのあるダークグレーは黒よりも強さを和らげつつ、コーデの引き締め役になってくれるのが優秀ポイント！

アンニュイな雰囲気が漂うスポーティーなワンピース

【ユニクロ】「ナイロンワンピース」\4,990（税込）

ナイロン素材やハーフジップデザインといったスポーティーなディテールを採用しつつ、女性らしさもキープしたワンピース。ウエストのドローストリングで作り出すフィットアンドフレアのシルエットが、1枚でサマ見えするコーデを完成させてくれます。白の延長感覚で着られる淡いグレーの色味も品があり、アンニュイな雰囲気を醸し出してくれるはず。

優しげなグレーがスタイリッシュなバックパック

【ユニクロ】「ファンクショナルバックパック」\4,990（税込）

15インチのPCを収められる23L容量のバックパックは、大人女性の日常の相棒にぴったり。装飾感を抑えたデザインやスマートなフォルム、グレーの落ち着いた色合いが、オフィスコーデにも馴染みます。黒の大きめバックパックでは重く見えすぎてしまいがちなところを、優しげなグレーなら垢抜けた印象に。ポケットが豊富なので、マザーズバッグとしてもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

writer：かんだちほ