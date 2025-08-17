首位攻防第2ラウンドは0-6の完敗

米大リーグのパドレスは16日（日本時間17日）、敵地ロサンゼルスに乗り込んでドジャースと戦い、0-6で敗れた。このカード2連敗で、ナ・リーグ西地区の優勝争いで首位ドジャースと1ゲーム差の2位に後退した。パドレスの担当記者からは「今季最悪の試合」という嘆きの声が上がっている。

パドレスは先発のシースが試合開始早々に崩れた。初回にテオスカー・ヘルナンデスの犠飛とコンフォートの2点適時打で3点を失い、2回には2死一、二塁からフリーマンが中堅フェンス際まで飛ばしたフライを、中堅手のメリルが落球。2点の追加を許した。シースは4回、1死から大谷に死球を与えたところで降板。3回1/3を投げ2安打、6四球、5失点（自責3）という結果だった。

攻撃面でも、初回に3安打を放ちながらタティスJrとマチャドが盗塁失敗し無得点。2回にも先頭のボガーツが中前打で出塁しながら直後に盗塁死。ドジャース先発のスネルを波に乗せてしまった。

あまりに拙い試合運びに、MLB公式のパドレス番AJ・カサベル記者は自身のXに「ディラン・シースが本当に苦しんだ。パドレスは盗塁失敗でアウトを重ね、守備では複数のアウトを逃した。今季最悪の試合の一つと言えるほど散々な夜だった。ドジャースがまた首位に立ち、これで順位が並んだ時に上に立つことが決まった」とつづった。

このカードの今季勝敗はパドレスの2勝7敗となり、今季の負け越しが決定。17日（同18日）の試合ではダルビッシュが先発の予定だ。レギュラーシーズンは残り39試合。2チームの首位争いはどのような結末を迎えるのか。



（THE ANSWER編集部）