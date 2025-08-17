TikTokアカウント『リーだよ！』に、虫を捕まえたくてある工夫をする猫さんの姿が公開されました。

賢すぎる猫さんは80.5万回再生の関心を集め、「人の手も借りたい猫可愛い」「上手にキャッチしてて可愛すぎる」「キャチの方法が思ってもみない方法だったから変な声出たwww」「キャッチしたおててがもうたまらん」といったコメントが寄せられました。

【動画：天井にいる虫を捕まえたい猫→抱っこしてあげると…】

虫を捕まえたくて抱っこを要求？！

ある日のこと、キジトラ猫の「リー」ちゃんが、「ナー、ナー」と鳴いて何かを訴えていたといいます。リーちゃんの目線の先には、天井を這う1匹の虫。なんとリーちゃんは、「虫を捕まえたくて、抱っこを要求している」のだといいます。

リーちゃんが虫を見つけた場所は、高い天井。ジャンプをしても届かないと分かっていて、パパさんに手伝ってもらおうとしているようです。なんとも賢いリーちゃんです。

両手で見事に虫をキャッチ

パパさんがリーちゃんを抱っこして高く持ち上げると、リーちゃんの手が天井の虫に届いたのだそう。リーちゃんが虫をチョンチョンと触ると、虫が天井から落ちそうになったのだとか。

天井から落下しそうな虫をリーちゃんが両手を使い、器用に捕まえたといいます。「パシッ」という音が聞こえてきそうな見事なキャッチ。リーちゃんの目は、捕まえた虫を凝視していたのだとか。狩りの本能で、ゲットした獲物を逃さまいとしているのかもしれません。

虫への好奇心が止まらない

素晴らしい反射神経で虫を捕まえたリーちゃん。パパさんに地上に下ろしてもらうと、フローリングに置いた虫を手でチョイチョイしていたのだそう。

パパさんによると、リーちゃんは虫がいなくなった後も虫のいた場所を見ながら鳴くのだとか。他の動画でも、虫を見つけたリーちゃんが興味津々の表情で鳴く姿が見られました。部屋の中を動き回る虫は、リーちゃんの好奇心をウズウズさせるようです。

リーちゃんの見事な虫キャッチは、TikTokで10.1万件いいねを獲得しました。160件以上のコメントが寄せられ、「顔もキャッチした時のお手々も可愛い」「めいちゃんがまっくろくろすけ捕まえた時みたいで可愛いWWWW」「器用でビックリ」などの声が聞かれました。

また、「うちは3ニャンズ揃って見学です」「うちの子も同じで抱っこしろと言ってきます」「うちの子は眺めて逃げます笑」などのコメントが見られました。虫が出たときの猫さんの反応は様々なようです。



TikTokアカウント『リーだよ！』には、保護猫のリーちゃんの子猫時代から現在までの愛らしい姿がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『リーだよ！』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。