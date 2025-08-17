55周年おめでとーーーッッ♡【ミスド】今しか食べられない「新商品」をチェック

【ミスタードーナツ】が55周年！ これまで、定番からちょっと意外な変わり種まで多彩なラインナップで楽しませてくれました。そんな、訪れるたびに“新しい美味しさ”に出会える【ミスド】の記念すべき一品は、なんと創業当時の人気商品「ホームカット」の進化版。今回は、全6種のうち4種類をピックアップしてご紹介します。

素朴さが魅力「ニューホームカット オリジナル」

販売店舗限定の「ニューホームカット オリジナル」。公式サイトによると「ふんわりとしてしっとりくちどけのよいドーナツ」とのこと。デコレーションなしのシンプルなドーナツからは、ミスドの本気が伝わってきます。テイクアウト\183（税込）/イートイン\187（税込）。

マニア絶賛！「ニューホームカット シナモン」

「めっちゃ美味しい」「最高」と、@yuumogu22さんが絶賛するのは「ニューホームカット シナモン」。こちらも一部店舗限定で、ドーナツ生地にシナモンシュガーをたっぷりかけた一品。しっかりと香りも楽しめそう！ テイクアウト\183（税込）/イートイン\187（税込）。

カリカリ感に病みつき「ニューホームカット バタークランチ」

ゴールデントッピングを纏わせた「ニューホームカット バタークランチ」は、テイクアウト\205（税込）/イートイン\209（税込）。くちどけのよい生地と独特な食感のトッピングの相性が気になるところ。@yuumogu22さんは、「良い食感」「超おすすめ」とコメントしています。

トレンドを取り入れた「ニューホームカット あんバター」

こだわり生地で北海道あずきとバターフィリングをサンドした「ニューホームカット あんバター」。間違いない組み合わせに、食べる前からワクワクが止まりません！ テイクアウト\226（税込）/イートイン\231（税込）。

気になるドーナツはありましたか？ 「ニューホームカット」には、ほかにハニーとメープルもあり、確実にGETするならネットオーダーがおすすめです。今週のカフェタイムは【ミスド】の記念ドーナツに決まり！

