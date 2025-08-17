家猫になって8ヵ月が経った猫の幸せな様子がInstagramに投稿されました。動画の再生回数は144万回を超え「このケリケリを拝見してからボブさんが好きになりました」「幸せのおすそ分けありがとうございます」「おうち猫ちゃんになって良かったですね～」といったコメントが集まっています。

【動画：『後ろ足ケリケリ』でバズった元野良猫→保護されて8か月が経つと…】

家猫になって8ヵ月の元野良猫

野良猫だったボブちゃんが、保護され家猫になって8ヵ月が経ったそうです。お外時代のボブちゃんは、後ろ足を地面にケリケリする仕草が可愛いと人気になりました。投稿者さんとは出会ってすぐに仲良くはならず、2年かけて少しずつ関係を築いていき、保護できたそうです。

とても賢い

時間をかけたからか、ボブちゃんは自分で「このおうちの子になる」と決めて保護されたそうです。保護されたボブちゃんはとても賢くて、投稿者さんが話す言葉も理解してくれたのだそう。だめなことはだめということもわかっている様子です。

お外時代と比べると、家猫らしくなったボブちゃん。表情も柔らかくなっています。まだ家猫修行は続きますが、投稿者さんはそんなボブちゃんと一緒に暮らして毎日が幸せだとコメントしています。

楽しい家猫生活

最近のボブちゃんは家猫修行に加えて、後輩猫のキャサリンちゃんのお世話もしているそうです。キャサリンちゃんはボブちゃんのことが大好きでスリスリしたいのですが、ボブちゃんはしつこくされるのが好きではないのだそう。しかし、ボブちゃんからキャサリンちゃんをケージの外に誘うこともあるそうです。保護されて8ヵ月が経ち、投稿者さんに愛されながら家猫生活を楽しんでいるボブちゃんでした。

投稿には「後ろ足のケリケリ可愛いよね！ボブさんのモッフリした姿と相まって可愛さ爆発」「お顔が安心した表情になりましたもんね。見てるだけでも幸せになります！」「愛情たっぷりの最高の家族の一員になれて本当に良かったね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「元野良猫ボブ」では、ボブちゃんや投稿者さんがお世話している猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「元野良猫ボブ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。