人気アニメ「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」の天王寺璃奈役などで知られる、声優の田中ちえ美が2nd写真集（タイトル未定、イマジカインフォス）を10月6日に発売する。このほど先行カットが解禁され、初挑戦となるランジェリー姿がお披露目された。



【写真】圧倒的に輝く美ボディ！人気声優の初挑戦カットにドキッ

1st写真集「未確認」から2年ぶりとなる同作は、西洋と東洋の文化が混在する街・マカオを舞台に撮影。“素”の表情を切り取った前作での経験を経て、今回は大人の魅力を表現した。



初挑戦となるランジェリーカットに加え、繊細で内面的な美しさを引き出すデザインの水着姿も披露。きらびやかなマカオの夜から歴史を感じさせる石畳の路地、美しい湖畔まで、さまざまなロケーションで撮影を敢行。これまで秘めていた「オトナの色気」を開花させた。



発売決定に対して、田中は「わー！嬉しい！本当に嬉しいです！」と大喜び。「私自身の『こうしてみたい！』というアイデアをたくさん取り入れていただき、スタッフの皆さんと一緒に、一冊まるごと『今の私』を作り上げました。今まで見せたことのない表情や雰囲気もたくさん詰まっているので、ぜひ一緒に旅をしている気持ちで楽しんでください！♡」とコメントを寄せた。



田中のランジェリーカットにネットも大興奮。「おおおおマジ！！！」「こんなの見て良いんですか？！」「また攻めてるなぁ…きれい」「まる見えじゃん」「至高の領域に近い」「控えめに言って最高」「これは反則だって」とファンからの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）