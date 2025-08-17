8/21のおひつじ座は「多方面で才能を発揮」！ 12星座別・8/18〜24のラッキーデーと要注意デー

8/18（月）〜8/24（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

💼 牡羊座：21日（木）は「多方面で才能を発揮」

牡羊座のあなたは、「できないことあるんですか？」って言葉が似合うくらいに、万能の天才になることができそう。21日（木）は特に、多方面で才能を発揮できます♪

また、まったりしたスローペースの人間関係を大切にしましょう。何も詰め込まない会話が心をつなぎます。ただし、18日（月）は、のんびりしすぎて約束を忘れないように注意してください。

💼 牡牛座：23日（土）は「最高の仕事運！」

牡牛座のあなたは、仕事運が○。特に23日（土）は最高で、この日を境にあらゆる難しい問題が一気に解決に向かっていきそうな予感です。最後の壁は自動で壊れます。

一方で、金運は細かな計算がとても重要な1週間です。電卓アプリをしっかり使って、お金を管理しましょう。特に22日（金）は、どんぶり勘定厳禁です。

🤝 双子座：21日（木）は「自販機の前で交流の素晴らしさを感じる」

双子座のあなたは、人からの「ありがとう」をたくさんもらうことができる1週間です。特に21日（木）は、自動販売機の前あたりで人間の交流の素晴らしさを感じることができそうです♡

ですが、18日（月）は気持ちがふわふわして、仕事に対する集中力がなかなか湧いてこないかもしれません。気合いが入らないときにはしっかり休むようにしてください。

🤝 蟹座：20日（水）は「心底尊敬している人と会話できる」

蟹座のあなたは、人間の心の美しさに触れることができる1週間です。20日（水）は、心の底から尊敬できる人と会話ができそう。もちろん好きピとの関係も◎です。

また、19日（火）はやる気と現実の対立が起こりそうな予感です。せっかく高モチベな日に、電車遅延で遅刻するようなことがあるとがっかりです。やる気を活かすための環境整備を入念にしましょう！

🤝 獅子座：22日（金）は「空白時間を上手に埋められる」

獅子座のあなたは、人間関係運が好調。22日（金）は、突然の空白時間を人とのコミュニケーションで上手に埋めることができるでしょう。次の電車まで3時間！ みたいなびっくりハプニングも、人間関係の糧になります。

同時に、エンタメに夢中になることができる1週間ですが、24日（日）は楽しみすぎに気をつけてください。寝不足注意です。あと、データ通信量のリミットにも気をつけてください。

💼 乙女座：23日（土）は「仕事の方向性と成功について新たなイメージが湧く」

乙女座のあなたは、想像の斜め上を突き抜けることができる1週間です。特に23日（土）は、仕事の方向性と自分の成功について、新しいイメージが湧いてきそうです！

しかし、19日（火）は思いがけないところで出費してしまいそうな予感です。それが正しいかどうかの問題ではありません。予想外の出費に備える気持ちで過ごしましょう♪

💼 天秤座：18日（月）は「猛烈な忙しさには必ずリターンがある」

天秤座のあなたは、仕事運が吉。18日（月）はポエムのような嘆きがこぼれるほど忙しくなりそうですが、その忙しさは必ずリターンします。未来へ向けた先行投資だと思って頑張りましょう。

また、20日（水）は世界観が自分と違いすぎる人に振り回されそうな予感です。自分と感覚の違いすぎる人との関わりは、なるべく最小限にしましょう♪

🤝 蠍座：20日（水）は「自分を愛する以上に人から愛されていると感じられる」

蠍座のあなたは、人から愛されるパワーがみなぎってくる1週間です。特に20日（水）は、あなた自身が自分を愛する以上に人から愛されていると感じることができるかもしれません♡

一方で、22日（金）はパジャマのまま出社してしまうような空回りが起こりそうです。気合が入っているのはよいのですが、行動前に自分を冷静に見つめる時間を持ちましょう。

💰 射手座：19日（火）は「小さな金額には徹底的にこだわって」

射手座のあなたは、エンタメ運が○。ずっと前から想像していたことが現実になりそうな1週間です。夢が叶うチャンスが見えたら、多少無理をしてでも手を伸ばしてください。

しかし、金銭面には注意。とっても細かなお金のやりとりでミスをしてしまいそうな予感です。19日（火）は、1円に泣かされないよう、小さな金額に徹底的にこだわりましょう。

🤝 山羊座：23日（土）は「長時間同じ人と過ごすのが吉」

山羊座のあなたは、とてつもなくコミュ力がアップして、たくさんの人と仲良くお話できそうな予感です。23日（土）は、長時間同じ人と過ごすといいことがありそう。

さらに、仕事では意欲的に人の話を聞いていることをアピールすれば、いろいろな仕事がうまくいきます。ただし、22日（金）はあなたの態度が冷たいと勘違いされやすいときです。

💰 水瓶座：21日（木）は「断捨離すると思いがけない得をしそう」

水瓶座のあなたは、余分なものを捨て去ることによって運気が上昇する1週間です。特に21日（木）は、断捨離マニアになるぐらい物を整理すると、思いがけない得をしそう☆

また、困っている人に助けを求められることが多くなりそうです。24日（日）は、頼られすぎて疲れるかもしれません。面倒なら人と会わないようにした方がいいかも♪

💼 魚座：20日（水）は「ますます羽ばたくきっかけをつかむことができる」

魚座のあなたは、夢が無限に膨らんで、新しいことがやりたくなる1週間です。20日（水）は、あなたがますます羽ばたくきっかけをつかむことができるかもしれませんよ♪

それと同時に、本当はあまり買いたくないものを買わなければならなくなる1週間です。23日（土）は付き合いでの飲食や、余分な買い物には十分警戒しましょう。

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ／10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。

x