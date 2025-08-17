「この度、人間と魔族が結婚します」破天荒なご令嬢(人間)にヘタレ男子(魔族)もタジタジ？【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「この度、人間と魔族が結婚します」の一文からスタートするこの漫画。嫁ぐ人間のご令嬢は、「やってやろうじゃないの魔族との結婚」とやる気満々！一方、迎え入れる魔族の領主は「人間と結婚なんて無理だよ！」と泣きっ面…。そんな心の内は隠して、2人は対面するのだが…。一体この結婚、どうなることやら？
本作を描いたのは、「趣味で細々とマイペースに創作活動しています」という二重いち実(@niju_2213)さん。2024年4月12日に発売された「COMIC Be vol.124」(ふゅーじょんぷろだくと)で、読切作品「魔界で幸せ生活始めるまで」の原作を担当している。初の商業作品、しかも原作という立場での作品作りも初めてだった二重さんだが、「作画の山粼と子先生のやさしくかわいらしい描写と、編集担当さんの励ましと支えでなんとかなりました！」と語る。そんな二重さんに今回の作品について話を聞いてみた。
主人公 2人のキャラクター設定は読者から大きな反響を呼び、本作「魔族に人間が嫁入りする話」の見どころのひとつとなっている。実はこの2人には裏設定があり、細かく決められているという。作者の二重いち実さんは「ライルはヘタレだけど素朴で誠実、レノーラは破天荒で真っ直ぐな性格のご令嬢です」と話す。そんなレノーラには隠された暗い過去があり、ライルも兄弟の多い家庭の末っ子として生まれ、父に認められたいという強い思いを抱えている設定だ。こうした裏設定は「魔族に人間が嫁入りする話」で深く描くことはできなかったものの、二重いち実さんは「2人が持つ過去の共通点が互いに向き合うキッカケとなります」と明かす。
また、「ライルの従者は仕事中は真面目だけど、実は根はチャラくて、レノーラの侍女には会って早々にちょっかいを出して鼻で笑われる…という謎設定がありました」とも教えてくれた。
さらに、「魔族に人間が嫁入りする話」で描いていて特に楽しかったシーンとして、二重いち実さんは「レノーラがあの手この手でライルに迫っていく場面ですね」と語り、「猪突猛進なレノーラと、疲弊していくライル。キャラクターたちの表情がコロコロ変わるシーンは描いていて楽しいです」と振り返る。
ライルを疲れさせるほど強烈なレノーラのアプローチは、読者にも大きな反響を呼んだ。そんなエネルギッシュなレノーラだが、嫁ぐ前に実家で受けていたつらい仕打ちが明かされる場面も…。気になる方は、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：二重いち実(@niju_2213)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。