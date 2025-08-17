◇第107回全国高校野球選手権 明豊1―3県岐阜商（2025年8月17日 甲子園）

2点を追う6回2死満塁だった。明豊の1番・井上太陽（3年）にチャンスで打席が回った。「絶対打ってやる気持ちだったんですけど…」。相手エース・柴田の変化球にバットが空を切って三振に倒れた。

試合後、井上の口から真っ先に出たのは感謝だった。

「後悔はありますけど、2年半やり切ったなというか。補助してくれたみんなにありがとうと言いたいです」

学校では生徒会長を務める。「野球だけじゃ、高校野球はだめだと思っている。なんやこの野球部じゃなくて、応援してもらえる集団にしたい」。チームメートにも時には厳しく言ったこともあったが、応援してもらえる集団をつくるためだった。野球の練習に遅れる日もあったが、川崎絢平監督から「やると決めたなら生徒会の活動から逃げるなよ」と背中を押してくれた。

一方で選手としては苦しんだ。昨秋は手首を骨折して秋の大会はすべて記録員として携わった。下を向いて切り替えられないこともあったが、仲間がそしてスタッフ陣が励ましてくれた。

「ケガからのスタートでここまで来れたことは良かったと思います」

一塁アルプス席は地元の大分からも多くの応援が駆けつけた。「あれだけ大分から来てくださるのは、感謝しかないです」と井上。進路としては国公立大学を志望している。大分大会中も小論文の練習や面接の練習もコツコツ頑張ってきた。大分に戻ってから目標に向けて走り出す。