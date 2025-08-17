昨年のパリ五輪代表で、日本記録保持者の福部真子（日本建設工業）が１７日に自身のＳＮＳを更新。喜びショットを披露した。

インスタグラムで「福井ＡＮＧ １２．７３（＋１．４）東京世界陸上派遣標準記録突破」とつづり始め、「富士北麓ではゴール後に転倒して大火傷（激痛）オールスターナイトでは標準まで０．０１足らず福井ＡＮＧにてやっと切れたぁああぁ笑 私が思っている以上に、沢山の方が標準切りを信じてくれて喜んでくれて夜な夜な嬉しくて泣いた。笑ほんまにありがとうございます 少しでも万全な状態で迎えられるよう準備します」と喜んだ。

続けて「『心さえ折れてなかったら何回でも這い上がれる』をモットーに、これからも鬱陶（うっとう）しいくらい壁が立ちはだかろうとぶち壊していけるように逞しく図太く雑草魂燃やして競技人生を全うするゾ」としるして、笑顔で両手ピースの写真をアップした。

この投稿には「嬉しくて仕方がない」「かっこよすぎる！！」「力をいただいてます！」「世界陸上での勇姿、楽しみにしてます」などの声が寄せられている。