落語家の笑福亭鶴瓶（73）が、16日放送のフジテレビ系「鶴瓶サンドウィッチマンの夏旅2025」（後4・05）に出演し、短命に終わった番組の裏話を明かした。

鶴瓶とお笑いコンビ「サンドウィッチマン」が、それぞれのゆかりの地を訪ねるロケ番組。今年が3回目で、女優の中条あやみが毎回、ゲスト出演している。

鶴瓶ゆかりの地を訪ね歩く中、番組では過去に鶴瓶が出演した番組の一覧が示された。27年間続いた「笑っていいとも！」のような番組もあれば、中には1クールで終了したものも。その中の一つが、98年に放送されたテレビ朝日「鶴瓶・草磲の夢中宣言『がんばります。』」だった。

鶴瓶と、当時SMAPの草磲剛が、それぞれ夢中になりたいことに挑戦する番組。東西の人気者2人が顔を合わせたが、不調に終わり、1月スタートで3月終了という短期間で終了した。

鶴瓶は番組終了にまつわる思い出を語った。「草磲と一緒にやってたのがあったけど、2カ月かなんかで終わったから、あいつ泣いたんや。“ごめんなさい”言うて、草磲が」。悔し泣きする草磲に、鶴瓶は激励の言葉をかけたという。「“お前、気にすんな。（責任は）俺やと。俺が主になってるんやから。お前、それから頑張ったらええやんか”って言うて。バラエティー初めてやったからね」。意外な事実に、一同は驚きの声を上げた。

そのエールが効いたのか、草磲はその後、同じテレ朝で同年10月、「『ぷっ』すま」をスタート。俳優ユースケ・サンタマリアとのコンビで人気を博し、20年続く長寿番組になった。

「2カ月くらいでユースケ・サンタマリアと番組をやって。俺が終わって、ユースケとやって、はねた」。自虐的に話す鶴瓶に、伊達みきおは「じゃあやっぱり師匠（が原因）だったんですね」とツッコミを入れていた。