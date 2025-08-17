仕事中の夫に「体調悪い」とLINEしたら→返信がヒドい！育休中の妻への扱いにショックを隠せない【ママリ】
妻の体調が悪い時、夫はどのような反応をするのでしょうか。この記事では、仕事中の夫に体調不良を訴えるLINEを送ったところ、心配の言葉は一切なく、「自分はずっと休めていない」という返信が来たという投稿を紹介します。育休中でずっと家にいるため暇だと思われていること、そして夫から心配の言葉がひとつもなかったことに対し、投稿者さんはモヤモヤしているそうです。
仕事中の夫に体調不良を訴えたら…
少し体調が悪くて、旦那にちょっと気持ち悪いってLINEしたら
「えー」って返信がきた。
先週胃腸炎で病院に連れていってもらって娘の寝かしつけも1日お願いしたから、またそうなるのが嫌みたい
ずっと家にいるんだから自分の体調管理くらいできるでしょ、こっちはずっと休みない、正直1月から休んだ気がしてない、また病院沙汰になるのがいやだって次々と返信が
申し訳ないとは思ってるけど、大丈夫？の一言くらい言ってくれてもいいのに…
育休中でずっと家にいるから暇と思われてるみたい
ストレスたまる！
体調はどれだけ気をつけていても、どうにもならない時がありますよね。特に子育て中は、子どもから風邪をもらうことも少なくありません。
健康でいられることが一番だとは分かっていても、心配の言葉一つもなく、自分の大変さをアピールされては、がっかりしてしまいます。一方で、仕事を簡単に休めない、あるいは仕事を休んで子どもの世話をしなければならない夫の苦労も理解はできます。
ただ、育休中の妻が暇だという認識は間違いですし、妻が体調不良なのに、まず自分のことを話すのは残念な気持ちになりますよね。大変なのはお互い様ですから、夫婦でサポートし合うことが、結局はお互いのためになるのではないでしょうか。
自分の大変さをアピールする夫に対してこんな声が
この投稿に、ママリではこんな声が寄せられました。
旦那が具合悪い時はこっちは文句も言わずに面倒見てるのにこっちが具合悪くなると旦那の機嫌悪くなりますよね😂
夫が体調不良の時は妻がサポートするのが当たり前、という風潮がある一方で、いざ立場が逆転すると、「自分は大変だ」とアピールされ、サポートしてもらえないのは辛いですよね。
男性が家族を理由に仕事を休むことに対して、理解のない会社があるという事情もあるでしょう。しかし、休むかどうか以前に、まず妻の体を心配する言葉があってしかるべきです。その一言がないだけで、深く傷ついてしまいますよね。
体調が悪い時に不機嫌になっても、それで体が良くなるわけではありません。夫には、もう少し相手を思いやる気持ちを持ってほしいものです。
