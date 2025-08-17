8月17日、中京競馬場で行われたG3・中京記念（芝1600m）は、5番人気のマピュースが嬉しい重賞初制覇を飾った。52kg軽量も活きてゴール前でもしぶとく差し脚を伸ばした。

中京記念、勝利ジョッキーコメント

1着 マピュース

横山武史騎手

「ちょっとスタートが得意でないと聞いていたんですけど、ずっと乗っていた田辺さんが色々教えてくれていたので、どんな競馬でもできると言われていて自信を持って2番手取りに行きました。あとはもう最後伸びてくれという強い気持ちで、馬がよく応えてくれたと思います。すごくいい馬だなと昔から見てて思ってましたし、鞍上を任せていただいてとても嬉しかったので、結果出せてよかったです。ちょっと2番手を取りに行ったことで、エンジンのかかりが気持ちこう鈍く感じたんですけど、エンジンかかってからは、いい脚使ってくれたので、ギリギリ間に合うなと思って、あとは頑張ってくれという思いでした。暑熱対策とかあって、この暑い時期で色々人馬ともに大変な時期ではありますけど、減量もありましたが、来た甲斐、減量した甲斐がありました。馬と関係者に感謝です。まだまだ弱点だったり、良くも悪くもまだ若いかなという感じがするので、もっともっとさらに成長していってくれたらいいかなと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

8月17日、中京競馬場で行われた7R・中京記念（G3・3歳上オープン・芝1600m）は、横山武史騎乗の5番人気、マピュース（牝3・美浦・和田勇介）が勝利した。クビ差の2着に7番人気のシンフォーエバー（牡4・栗東・森秀行）、3着に10番人気のジューンオレンジ（牝5・栗東・長谷川浩大）が入った。勝ちタイムは1:32.3（良）。

1番人気で川田将雅騎乗、エルトンバローズ（牡5・栗東・杉山晴紀）は8着、2番人気で坂井瑠星騎乗、エコロヴァルツ（牡4・栗東・牧浦充徳）は4着敗退。

中京記念・マピュースと横山武史騎手

マインドユアビスケッツ産駒

横山武史騎乗の5番人気マピュースが、嬉しい重賞初制覇を飾った。ゴール前では逃げ粘るシンフォーエバーとの激しい追い比べとなったが、軽量52キロを味方に最後までしっかりと脚を伸ばし、ゴール寸前で差し切った。2着にはシンフォーエバーが粘り込み、、3歳馬同士のワンツー。

マピュース 7戦3勝

（牝3・美浦・和田勇介）

父：マインドユアビスケッツ

母：フィルムフランセ

母父：シンボリクリスエス

馬主：吉本雄二

生産者：社台ファーム

【全着順】

1着 マピュース 横山武史

2着 シンフォーエバー 松若風馬

3着 ジューンオレンジ 吉村誠之助

4着 エコロヴァルツ 坂井瑠星

5着 キープカルム 松山弘平

6着 トランキリテ 小沢大仁

7着 ウォーターリヒト 菅原明良

8着 エルトンバローズ 川田将雅

9着 ブルーミンデザイン 団野大成

10着 セブンマジシャン A.バデル

11着 メイショウシンタケ 高杉吏麒

12着 コレペティトール 井上敏樹