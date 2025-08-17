ベビーカー押すパパを見てドアを開けると→忘れられないパパの一言に7.2万いいね「良い話」「心が豊か」【ママリ】

背中に受けた『優しっ』のひと言

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、とよ田みのる(@poo1007)さんの投稿したエピソードです。誰かに親切に接したとき、こちらまでうれしくなったという経験はありませんか？とよ田みのるさんはある日、ベビーカーを押している男性のためドアを開けてどうぞと促しました。するとその後男性がとった行動がうれしく、何度か思い出しているそうで…？

誰かに親切に接したとき、こちらまでうれしくなったという経験はありませんか？相手に喜んでもらえたとき、感謝の言葉をもらったときお互いに温かい気持ちになるものです。





投稿者・とよ田みのる(@poo1007)さんはある日ファミレスを出る際に、ベビーカーを押している男性のためドアを開けてどうぞと促しました。するとその後男性がとった行動がうれしく、何度か思い出しているそうで…？優しいエピソードにほっこり。

昨日ファミレスを出る時ベビーカーを押してる男性が入ってきたのでドアを開けてどうぞとうながした。

男性はお礼を言い過ぎ去った後に小さな声で『優しっ』と言った。

それが嬉しくて何度か思い出している。

男性のためにドアの開けて待っていた、とよ田みのるさんの背中に聞こえてきたのは『優しっ』と小さな声。感謝の言葉とは別に、喜んでもらえたなあとより胸に染み渡りうれしいですね。



この投稿には「こういう感謝の一言って、本当にメンタルダメージを回復してくれるんですよね」「優しくされたら赤子に向かって『優しくしてもらったね～うれしいね～』ってデカめに話しかけてる」といったコメントの他にも、さまざまなほっこりエピソードが寄せられていました。



自然にとった言動が誰かの1日を幸せにしているのかもしれませんね。なんとも心温まる、素晴らしい投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）