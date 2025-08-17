【ご近所トラブル】道路で遊ぶ子供の一輪車が敷地に侵入…直接言うのはトラブルの元？【ママリ】

道路で一輪車…勝手に敷地に入ってくるのは注意していい？

分譲地で向かいのお子さんが一輪車をしています。

道路幅6m

この道路で遊んでいらっしゃいます。

お隣さんや角の家の駐車場に一輪車で入ったりしているのを何度も見ており、うちは車もあるし、所有地に立ち入られるのイヤだなーくらいに一カ月程前から思っていました。

当方の駐車場にガレージに入るとセンサーで防犯ブザーなるように設定しています。

庭でばぁばと子供と私でボール遊びをしており、道路でまた一輪車してるなと思ってイヤだなと話していたら、うちの防犯ブザーがなりました。フェンスなどを掴みに入ったんだと思います。

防犯カメラもありますが、端すぎてみえませんでした。

ただそこの位置は車があります。

もう正直迷惑です。車に傷がつくのもイヤです。親がいない時も一輪車で遊んでいます。車や所有物に当てられたりした場合子供が言わなければ、わからない状況もイヤです。

玄関タイルにペダルがあたり割れたりも多いに考えられます。

直接お向かいさんに敷地に入らないように言いに行くのはトラブルになりますか？

車庫に門をつけるしか方法はないでしょうか？

この記事ではアプリ「ママリ」に投稿された声をご紹介します。分譲地に住んでいるママから「近所の子が道路で一輪車をしていて迷惑だ」という投稿が寄せられています。投稿者のママは、一輪車で自宅のガレージなどに入り、車などが傷つくことを気にしていますが、直接相手のおうちの人に言いに行くのはトラブルの元でしょうか？皆さんから寄せられた声をご紹介します。

敷地に勝手に入られるのは嫌ですよね。さらに車の近くとなると傷が付かないか気になってしまうもの…。こういう場合どう対処したらいいのでしょうか。

ママリに寄せられた回答

ここからは質問に対して寄せられた声をピックアップしてご紹介します。

お互いさまかもと考え直接は言わない。その代わり防犯の強化をする

そういうご近所問題って難しいですよね､､､正直伝えても今後気持ち的にモヤモヤが残りそうな気もしますが、別に気にしないいーや！って思えるなら大丈夫かな？とは思います‎🤔

ただ今は相手のお子様に悩んでるCoさんですが、いつの日かお向かいさんがCoさんのお子様で悩む日が来るかもしれません、絶対ないとは言いきれないですし自分ではみきれない所で子供の問題が起きてしまうこともあるかもしれません💦

そう考えると私はご近所でおこる子供の事はお互い様な所もあって直接は言えないなと思ってます😢

ただ傷つけられたら嫌なのでそうなった時に伝えるために防犯カメラを増やして証明できるようにしておくかなと思います‎💦

自分の子も大きくなったら逆に迷惑をかけてしまうかもしれないと考えて、直接注意することはしないというこちらの意見。その代わり、防犯カメラなどを増やし、何かあったときのために、しっかり証拠は押さえた方がいいとアドバイスしてくれています。

親ではなくて直接本人に注意する

私は直接子供に注意しました。小学生なので解るだろう、と。

冷たく言ったので「ヤバイ」と思ったのか、「親に言われると怒られるから嫌だ」と思ったのか、、、

それからは入られることは無くなりました！

一輪車をひとりで乗れる状況にある子なら、親に言わずに本人にうちは防犯ブザー鳴るからうちには入らないでって伝えます。注意なので笑顔は無しです。

もう言ってることがわかる歳なので、親ではなく直接本人に注意したというこちらの意見。笑顔は無しで、冷たく言うことがポイントだそうですよ。

注意するなら直接、そして念のため防犯を強化しよう

回答をくれたママたちの中には「直接注意する」という意見がいくつかありましたね。親に言いに行くより、トラブルになりにくいかもしれません。優しく言うのではなく、しっかり迷惑してると態度でも伝えることで「これはダメなことなんだ」とわかってくれるかもしれないですよね。



またトラブルを恐れて直接注意しないという意見もありましたが、その際は防犯カメラを付けることをすすめていました。



なにかが起こる前に注意し、トラブルを事前に防ぐことも大切ですが、実際にトラブルが起こってしまうこともあるかもしれません。そういうときのために証拠となるカメラを付けておくことが安心につながるかもしれませんね。

