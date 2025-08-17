プロ野球のファームは17日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて計7試合が行われた。

巨人はナイターの西武戦（ジャイアンツタウン）に4―2。先発・堀田が5回2/3を6安打2失点で、2番手・今村が1/3回を無安打無失点で4勝目（1敗3セーブ）。育成選手のティマが2安打。西武先発・青山は5回1/3を4安打3失点で2敗目を喫した。セデーニョが2安打1打点。

ロッテ―日本ハム戦（旭川）は5回裏終了時に降雨コールドゲームとなりロッテが6―1で勝利。先発の育成選手・森が5回4安打5奪三振1失点の完投で2勝目（1敗）を挙げた。石垣が3安打2打点、育成選手の勝又が2安打1打点。日本ハム先発のドラフト3位・浅利（明大）は4回8安打6失点で5敗目（1勝）。

楽天はヤクルト戦（戸田）に9―5で逆転勝ち。ドラフト5位・吉納（早大）が3回に4号3ラン、山田が7回の1号ソロなど2安打2打点、入江が4安打1打点だった。先発の育成選手・王彦程は3回5安打4失点で、2番手・林が1回1安打1奪三振無失点で4勝目（1敗）。ヤクルトはドラフト5位・矢野（四国・愛媛）が2安打1打点、山野辺と西村が2安打。先発・青柳は3回6安打6失点（自責5）で1敗目を喫した。

DeNAはオイシックス戦（柏崎）に12―1で大勝。先発・庄司が4回4安打1失点（自責0）で、3番手のドラフト4位・若松（四国・高知）が2回1安打無失点で2勝目（1敗）を挙げた。松尾が3回に1号2ラン。育成選手の蓮が4安打1打点、度会が2安打3打点。オイシックス先発・薮田は5回8安打5失点（自責2）で8敗目（2勝）。

ソフトバンクは広島戦（由宇）に6―0で完封勝利。先発の育成選手・アルメンタが5回3安打5奪三振無失点で2勝目（2敗1セーブ）を挙げた。イヒネが5回の4号満塁本塁打など2安打、育成選手の藤野が2安打1打点。広島先発・常広は4回1/3を2安打3失点でリーグワーストの10敗目（3勝）。打線は4安打に終わった。

中日はオリックス戦（ナゴヤ）で毎回＆先発全員の20安打を放って13―4で大勝。辻本が3回の2号ソロなど2安打。石橋が3安打4打点、ロドリゲスと尾田が3安打2打点をマークした。先発・岡田は4回3安打無失点で、4番手・橋本が1回無安打1奪三振無失点で1勝目。オリックス先発・東松は2回2/3を6安打5失点で3敗目（2勝）。元が2安打2打点。

阪神はくふうハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に5―0で完封勝利。先発・門別が5回3安打無失点で3勝目（1敗）を挙げた。育成選手の福島が3回に2号2ラン。くふうハヤテ先発・田村は4回5安打4失点（自責2）で3敗目（3勝）。打線は3安打に終わった。