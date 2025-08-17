【ブルアカらいぶ！みに♪ ～りとらい～】 8月17日19時～ 放送

「カズサ（バンド）」

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」に関するフィギュアの情報を公開した。

複数のフィギュア情報がまとめて公開となった。Miyukiより8月22日に「カズサ（バンド）」のフィギュアが発売される。シュガーラッシュのTシャツを身にまとい黒マスク姿のカズサが1/7スケールで立体化される形で、公開された画像からはニコッと笑う表情も確認できる。価格は23,900円。

また、マックスファクトリーより「アル」のフィギュアが発売される。8月19日より予約受付が開始され、価格は24,000円。アルらしい自信に満ち溢れた表情となっている。また、グッドスマイルカンパニーより予約受付が行なわれている「シロコ＊テラー」のフィギュア情報も紹介された。

「アル」

「シロコ＊テラー」

【ブルアカらいぶ！みに♪ ～りとらい～】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.