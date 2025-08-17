「新人が辞めるのはお前らのせい」パワハラ社長の暴言にイラッ！濡れ衣をかぶせられる保育士たち【ママリ】

新人の退職を他責に…自分のことを省みない社長のせいなのに！

なしえマミ～〚エッセイ漫画&育児漫画〛(@nasie1025)さんが以前勤めていた保育園は、助成金目的のワンマン社長が自身の営利目的だけを考え、従業員のことをコマのように使うひどい職場環境でした。保育士の現状や本来の職場環境はどうあるべきか、改めて考えさせられるお話です。働く人の定着しない職場ってありますよね。もちろん、業種や職種によっては、それが普通な場合もありますが、長く勤められる職種・業種であるにもかかわらず人の出入りが多いというのは何かしら職場に問題があることも…。しかし「職場に問題があるかも」とマネジメント側が気づいていなければ、なかなか問題は解決しないものではないでしょうか。

主人公のなしえさんは、育休が明けたのを機に元の職場に保育士として復職しました。しかし復職しようと園長に電話をすると、出産前に一緒に働いていた人たちは誰も職場に残っていませんでした。それでも、育休明けに転職するわけにもいかず、同じ園に戻ったなしえさんでしたが、そこにはさまざまなトラブルが待っていました。





突然、系列の別の園に飛ばされたり、働き方やお給料の出され方が変わったり…。なしえさんの勤める保育園は民間企業経営のため園長の上に社長がいます。この社長の思い付きで保育士以外の業務がさまざまなに発生し、園の広報のためという建前で収益化を目指した動画配信をすることになったなしえさんたち。しかし動画編集を任される事務員さんは次から次へと辞めていくのでした。

Ⓒnasie1025

次々と職場を去る事務員さん。原因は保育士さんや園長先生ではなく、いつも無茶ぶりをしてくる社長なのですが、もちろん彼はそんなことに気づいてなどいないようです。これでは何も改善することはないでしょうね。



どんなに良い職場であっても、仕事をしていれば理不尽なことには出くわします。しかしその「理不尽」が本当に乗り越えるべきものなのか、不要なストレスだけを与えてくるものなのかは、早めに見極めた方が自分自身は心身共に健康に過ごせそうですよね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）