江戸のメディア王として、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築いた人物"蔦重"こと蔦屋重三郎（横浜流星）の生涯を描く大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』。ドラマ内では十代将軍・家治がこの世を去りました。田沼意次を側用人に重用するなどして政にまい進してきた家治でしたが、無念の死を遂げることに。演じた眞島秀和さんにお話をうかがいました。

家治を演じて

『べらぼう』については、そもそも蔦屋重三郎ってどんな人だろう、というところから始まりました。加えて、今までの大河ドラマではあまり目が向けられなかった江戸市中の人物、しかも吉原という舞台に挑戦するのか。すごいなって。

演じるのは将軍・家治ですから、基本的に登場するのは江戸城の中。

ですので、スタジオ撮影がメインになるわけですが、その場面を通じて市中との対比となるような、江戸時代を浮かび上がらせるようなシーンを演じられたらいいな、と考えて役に入りました。



家治については、将棋ばかり指していた将軍だとか、あまり政（まつりごと）に携わらなかった、という説もある中、『べらぼう』での描かれ方は、渡辺謙さん演じる老中・田沼意次と信頼関係を築きつつ、政にまでしっかり目を向けていて。

ドラマで描かれていた以上に、きっと意次からマメに報告を受けていたんじゃないかな。そしてその進め方に納得していたからこそ、意次を強く信頼していた。それで任せるところは任せながらも、将軍として最終的な責任は取る、というような。

実際、そんな上司だったら仕事を頑張ろうって思えますよね？ そういった意次との関係性というか、バランス感覚を持った将軍に見せたい、と意識しながら、役を作っていきました。

もっとも印象に残ったシーンにもつながるんですけど、その意識は、「十代家治は凡庸なる将軍であった。しかし、一つだけすばらしいことをした。それは田沼主殿頭を守ったことだ」と思いを吐露した場面に、全て集約していた気がします。

意次を演じる渡辺謙さんについて

渡辺謙さんが20代の頃に出演されていた『独眼竜政宗』は、僕にとっては大河ドラマの入り口でもあって。それでいて、テレビドラマを初回から最終回までちゃんと見たのは、あの作品が初めてでした。

それだけに謙さんと共演をさせていただけるのはひたすら嬉しくて…。

照れくさくて、ハッキリとは言えませんでしたが、「政宗、全部見ていました」とだけお伝えしました（笑）。



ですので、最序盤こそ勝手に緊張感を覚えていましたが、それも、謙さんのお人柄ですぐにほぐれて。

でも2月ぐらいに行われたインタビューで調子に乗って「謙さんの前では緊張をしている」と言ってしまったら、『べらぼう』に関する記事を謙さんはしっかりご覧になっているようで…。「俺、そんなにプレッシャーだったか？」って（笑）。

謙さんはもちろん、石坂浩二さんもそうでしたが、時代劇特有の居住まいですかね。それを間近で体感できたのは、とても貴重な経験になりました。

これは目に焼き付けておかないと、と収録中もずっと思っていました。それでいて、収録の時間より早く謙さんはスタジオに入られて、事前にセリフを合わせてくださったりする。本当に感謝しかありません。

治済を演じる生田斗真さんについて

生田斗真さん演じる一橋治済が、陰で動いているんじゃないか、なんて、それは台本を読んでいて初めて分かることであって、当事者だった家治には全くうかがい知ることはできなかったはずです。しかも相手は御三卿の一橋家。軽々しく怪しむこともできない。

一視聴者としてドラマを見ていても、治済の行動はなかなか読めないですよね。というか、とにかく不気味。

でも普段の生田さんは真逆で、そもそもがとても明るい方。現場に入ってきたら爽やかにあいさつをされていたりして…。

結果として、あの役を、あれほど笑顔が素敵な好青年が演じると、相乗効果でより不気味になっていくという（笑）。 「何を考えているんだ、この人は」と。

29回でいよいよ蝦夷地の上知を進言するところに、家治へ御礼の言葉を述べるシーンとかは典型でしたよね。ええっ、そっちで来るの、って。

実際には、生田さんと一緒に登場するシーンは少なく、直接言葉を交わす機会はそれほどありませんでした。 ただ、陰で悪いことをしているのを天は見てるぞ…ってずっと思っていました（笑）。

この先が楽しみで仕方ない

僕自身は31回までしか台本を持っていないので、この先の展開が楽しみで仕方ありません。

それこそ家治の最期が近づき、次の時代が見えてきて、ドラマの世界はどう変わるんだろう、なんて思いながら夢中で視聴しています。

松平定信の時代になって、いわゆる出版統制が始まっていく中、どう蔦重が追い詰められて、それを跳ね返していくのかって。皆さんと一緒にテレビの前で、蔦重を応援しています。

あらためて、将軍の役は初めてでしたし、徳川家の家紋が入った着物を着ることも、今後の役者人生で最後かもしれない、と思いながら演じていました。一方、視聴者の立場で見ていると、吉原や日本橋の人たちのやりとりが生き生きしていて、とても楽しそうで。



でも先ほどもお伝えした通り、将軍である以上、基本的に江戸城から出ることができないわけですよ。外に出て暴れていたらしい、おじいちゃんの吉宗は別として（笑）。

ですので、活気ある江戸市中で“べらんめえ口調”の粋なやりとりを耳にしているとうらやましい、というか、いつかそちら側をやりたいな、と思ってしまいます。

忘八の集まりとか見ていると、あの輪に入って演じてみたい！なんて。

個人的には“幕末”が好きなので、特にあの時代を舞台としたドラマに出てみたいです。

再来年の大河ドラマがその時代なので気になるところですが、可能ならば、幕府側の人物を演じてみたいですね。家治を演じたということもありますが、自分が山形県出身ということもあって、幕府側に思い入れがあるので。

「眞島が演じたいと言っていた」と広められそうな機会があれば、皆さんもぜひ周囲に言いふらしてください。 お願いします（笑）。