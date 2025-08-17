紀ノ国屋「フラップショッピングバッグ」に新色登場♡全5色で登場
紀ノ国屋の人気アイテム「フラップショッピングバッグ」に、新たに〈シックピンク／シックグレー／ベージュ〉の3色が仲間入り。再入荷の〈インディゴ／ミッドナイトブラック〉を含めた全5色が、2025年8月7日（木）より公式オンラインストアと一部店舗にて数量限定で販売されます。使うほどに手に馴染み、頼れる収納力と上品なデザインで、毎日のお出かけやお買い物をスマートにサポートします。
上品カラーが揃った全5色ラインアップ
今回の新色は、優しい印象の〈シックピンク〉と〈ベージュ〉、落ち着きのある〈シックグレー〉。
再入荷した〈インディゴ〉と〈ミッドナイトブラック〉も加え、コーディネートに溶け込む全5色が揃いました。
どのカラーも大人の装いに自然にマッチし、毎日使い続けたくなる上品な色合いが魅力です。数量限定のため、気になる方はお早めにチェックを♡
実用性抜群！持ちやすく頼れるデザイン
バッグ本体は柔らかく丈夫なポリエステル素材。肩掛けや手持ちの両方で快適に使える太めの持ち手がポイントです。
底マチは14cmと広く、牛乳パックなど幅のある荷物も安定して収納可能。さらに外ポケット付きで、カードや小物をサッと取り出せます。
フラットに折り畳めるため持ち運びも簡単。エコバッグやサブバッグとしても重宝し、自分用だけでなく贈り物にも喜ばれます。
商品概要＆販売情報
紀ノ国屋 フラップショッピングバッグ
価格：各1,850円（税込）
サイズ：約タテ36cm／ヨコ34cm／マチ14cm（カラー：シックピンク／シックグレー／ベージュ／インディゴ／ミッドナイトブラック）
販売日：2025年8月7日（木）より数量限定発売
販売店舗：公式オンラインストアほか全国の紀ノ国屋店舗（青山店／等々力店／鎌倉店／国立店／羽田エアポートガーデン店 など）
※在庫状況は店舗により異なります。
日常をスマートに彩るバッグ
紀ノ国屋「フラップショッピングバッグ」は、色合いも機能も大人の女性にぴったりな万能アイテム。
軽やかに持ち歩けるコンパクト性と、たっぷり収納できる頼もしさが魅力です。全5色の中から、あなたのライフスタイルに合う一色を見つけて、毎日をもっと心地よく、スマートに彩ってみませんか♪