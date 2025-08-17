ふく役・小野花梨さんのコメント

現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】「このしょんべん女郎が！」足抜けに失敗すると、女将・いねから折檻を…

８月17日放送の第3 1回にて、流民により、赤ん坊とともに殺されるという悲しい結末を迎えた小田新之助の妻・ふく。

そのふく（うつせみ）を演じた小野花梨さんから、クランクアップの際のコメントが届きましたのでご紹介します。

ふく（うつせみ）

吉原の松葉屋で、座敷持ちの女郎・うつせみとして生きていたが、小田新之助（井之脇海さん）と出会い、足抜けする。その後、農民として暮らしていたが、浅間山の噴火の影響で流民となり、蔦重の世話になりながら、なんとか暮らしている。新之助との間に赤ん坊（とよ坊）が生まれたばかり。



『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

小野花梨さんコメント

――ふくを演じきって

ふくの人生は、ハッピーエンドだったと思います。愛する人と足抜けして、生き延びて、子どもを授かって、すごく稀有なハッピーガールだったと思うんです。だからいろいろつらいことありましたけど、私はとっても幸せだったなと思います。

一つ大きな無念があるとすれば、とよ坊も一緒に亡くなってしまったことがあまりにも悲しいなと思いますね。

これで とよ坊が新さんと共に生き残ってくれて、二人の未来を願えるんだったらどこかで諦めもついたかもしれません。

――ふくにとって新之助は

新さんは本当にずっと愛してくれていたので、横にいて不安な気持ちになることがあんまりなかったです。そういう意味では、新さんなら自分がいなくなっても大丈夫だと思って死ねたんじゃないかなと勝手に思います。



『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

もちろんお別れは悲しかったと思いますが、最後の最後まで二人は想いあっていて、それだけはずっと揺るぎなかったということが、私は脚本の森下佳子さんから大きなプレゼントをいただいたなと思っています。

第31回「我が名は天」あらすじ

江戸市中は利根川が決壊し、大洪水になる。蔦重は、新之助やふくを気にかけ米などを差し入れようと深川を訪れる。



『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

食料の配給が行われる寺で、平蔵（中村隼人さん）に会い、幕府は復興対策に追われ、救い米どころか裕福な町方の助けを頼りにしていると知る。

そんな中、江戸城では家治（眞島秀和さん）が体調を崩し、月次御礼を欠席する。

老中らが戸惑う中、意次（渡辺謙さん）は家治からある話を聞かされて…

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。