JA全農広報部の公式Xで投稿されたカレーの隠し味がSNS上で話題となっている。コーヒーなどに使われる「あるもの」を加えると、まるで給食のカレーのような優しい味わいになるとのこと。その材料とは？ ※画像：JA全農広報部 公式X

JA全農広報部の公式X（旧Twitter）で紹介された、カレーの隠し味が注目を集めている。コーヒーなどに使用する「あるもの」を加えるとまろやかで優しい味わいになるとのこと。気になるその材料とは？

まるで給食のカレーのような味わいに!?

JA全農広報部は、「カレーを作るときに“スキムミルク”をちょい足しすると、まろやか甘めの優しい味わい（給食のカレーみたいな）になっておすすめです」とコメント。

スキムミルクとはいわゆる脱脂粉乳のこと。牛乳の風味がありながら脂肪分がかなり少なく、タンパク質やカルシウムを手軽に摂れ、コーヒーや紅茶などに使われる。

JA全農広報部によれば「カレー1人前あたり大さじ1程度のスキムミルクを完成直前に加えてさっと煮立たせるだけでOKです」とのこと。併せてスキムミルクを隠し味に使ったキーマカレーの作り方も公開した。

【作り方】
1：カレールー、ひき肉、パプリカ、タマネギ、トマト、しめじを準備する。
2：野菜やきのこを1cm角に切って、ひき肉と一緒にフライパンで炒める。
3：水とカレールーを入れて煮込み、最後にスキムミルクを加えて煮立たせる。

この投稿に対してSNSユーザーからは「スキムミルクは保存性も栄養も高いですもんね」「脱脂粉乳をカレーに入れてる学校、調理場も結構あると思う」といったコメントが寄せられた。

カレーのお供「ラッシー」も簡単に作れる！

ちなみに過去に、別の投稿では「あなたの…心に…直接… 呼びかけています…牛乳と…ヨーグルトを…追加で…買うのです…その2つと…お砂糖を混ぜて…ラッシーを…作るのです」とコメントして、カレーのお供に最適なラッシーの作り方も公開している。

【作り方】
1：ヨーグルト200gに牛乳200ml、砂糖大さじ2、塩ひとつまみを加える。
2：よく混ぜ合わせて、コップに注ぐ。

JA全農広報部は「おいしくて…大量に飲めます…単独でだけ…味わっている…場合では…ありません…」とコメント。夕食にはぜひ、スキムミルクを隠し味として入れたカレーと共に味わってみてはいかがだろうか。

