ちょい足しするだけで“給食カレー”風の優しい味わいに…!? JA全農がすすめる「隠し味」がSNSで話題
JA全農広報部の公式X（旧Twitter）で紹介された、カレーの隠し味が注目を集めている。コーヒーなどに使用する「あるもの」を加えるとまろやかで優しい味わいになるとのこと。気になるその材料とは？
【実際の投稿】まるで給食のカレー！ “スキムミルク”をちょい足しアレンジ
スキムミルクとはいわゆる脱脂粉乳のこと。牛乳の風味がありながら脂肪分がかなり少なく、タンパク質やカルシウムを手軽に摂れ、コーヒーや紅茶などに使われる。
JA全農広報部によれば「カレー1人前あたり大さじ1程度のスキムミルクを完成直前に加えてさっと煮立たせるだけでOKです」とのこと。併せてスキムミルクを隠し味に使ったキーマカレーの作り方も公開した。
【作り方】
1：カレールー、ひき肉、パプリカ、タマネギ、トマト、しめじを準備する。
2：野菜やきのこを1cm角に切って、ひき肉と一緒にフライパンで炒める。
3：水とカレールーを入れて煮込み、最後にスキムミルクを加えて煮立たせる。
この投稿に対してSNSユーザーからは「スキムミルクは保存性も栄養も高いですもんね」「脱脂粉乳をカレーに入れてる学校、調理場も結構あると思う」といったコメントが寄せられた。
【作り方】
1：ヨーグルト200gに牛乳200ml、砂糖大さじ2、塩ひとつまみを加える。
2：よく混ぜ合わせて、コップに注ぐ。
JA全農広報部は「おいしくて…大量に飲めます…単独でだけ…味わっている…場合では…ありません…」とコメント。夕食にはぜひ、スキムミルクを隠し味として入れたカレーと共に味わってみてはいかがだろうか。
＜参考＞
JA全農広報部 公式X 2025年8月7日
JA全農広報部 公式X 2020年4月22日
一般社団法人 Jミルク「ラッシー レシピ」
※コメントは原文ママ
(文:All About 編集部)
