“リアル筋肉バービー”として知られる若手女子レスラーがオフショットを投稿。ギャップ全開の姿で愛犬との癒し2ショットにファンが歓喜した。

【画像】金髪美女レスラー、メガネ姿で愛犬と“癒し”2ショット

注目を集めているのは元体操選手という経歴を持つ26歳の若手美女レスラー、ティファニー・ストラットンだ。昨年にはデビューからわずか3年ながら全ての女子王座にいつでも挑戦できるブリーフケース”ミス・マネー・イン・ザ・バンク”を保持。どのタイミングでも一躍トップに君臨する可能性のあるスター候補として注目を集める中、今年最初に放送された「SMACK DOWN」でブリーフケースを使用。権利を行使して見事WWE統一女子王座に輝き、現在も同王座を死守し続けている。

そんなティファニーが自身の『Instagram』にプライベート写真を投稿。「彼の名前を当ててみてね」と子犬との2ショットをアップ。コメント欄にはチェルシー・グリーンやベイリー、ブレイク・モンローら同僚の女子レスラーたちが「可愛すぎる」と反応していた。

普段の強気な表情が一転、メガネ姿で愛犬を見て笑顔の“癒しショット”にはファンも「子犬が可愛すぎるだろ」「メガネ姿のオフショット珍しいな」「相変わらず美貌がすごい」といったコメントが集まった。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved