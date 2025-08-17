ポルノグラフィティの新曲「THE REVO」が、アニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のオープニングテーマに決定した。

“ヒロアカ”こと『僕のヒーローアカデミア』は集英社刊『週刊少年ジャンプ』で10年にわたって連載された堀越耕平によるコミックだ。2024年8月に完結を迎え、シリーズ累計発行部数1億部を突破した。TVアニメシリーズ最終章となる『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』は10月4日より毎週土曜夕方5:30に放送をスタートする。2016年の第1期から通算8シリーズ放送・配信されてきたTVアニメ“ヒロアカ”がいよいよ完結を迎えるかたちだ。

ポルノグラフィティは2016年放送の第1期でもオープニングテーマ担当し、楽曲「THE DAY」は“ヒロアカ”テーマ曲の代表的な1曲として支持が高い。あれから約9年。“FINAL SEASON”において「キャラクターたちとファン・視聴者の背中を押せるように」という思いを込めて完成した新曲が「THE REVO」だ。シンプルながらも内なる熱を感じさせるメロディ、”脳内の革命”という歌詞のテーマが印象的な仕上がりとなった。

さらに、楽曲「THE REVO」の一部を聴くことが可能なアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のPVも公開された。FINAL SEASONで描かれるデクvs死柄木弔の最終決戦のシーンがふんだんに盛り込まれた映像にもご注目を。

なお、「THE REVO」は11月19日にパッケージリリースされるほか、アニメの初回放送日に先行配信されることも併せて発表された。以下に、「THE REVO」に関するポルノグラフィティのコメントをお届けしたい。

「アニメ第1期OPより約9年、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のOPテーマも担当させていただくことになりました。不可能を可能に変えるために頑張るキャラクターたち、そして見ている皆さんの背中も押せるような楽曲となれば嬉しく思います」

──ポルノグラフィティ

■TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』

2025年10月4日より放送開始

放送日程：毎週土曜夕方5:30

放送局：読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット

※一部地域を除く

▼スタッフ

原作：堀越耕平(集英社 ジャンプコミックス刊)

総監督：長崎健司 監督：中山奈緒美

シリーズ構成：黒田洋介(スタジオオルフェ)

キャラクターデザイン：馬越嘉彦・小田嶋瞳

美術監督：池田繁美・丸山由紀子(アトリエムサ) 色彩設計：菊地和子(Wish)

撮影監督：澤 貴史 3DCG監督：安東容太 編集：坂本久美子

音響監督：三間雅文 音楽：林ゆうき

オープニングテーマ：「THE REVO」ポルノグラフィティ

プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ

アニメーション制作：ボンズフィルム

▼声の出演

緑谷出久：山下大輝

オールマイト：三宅健太

死柄木弔：内山昂輝

オール・フォー・ワン：大塚明夫／神谷浩史

and more Heroes & Villains…

公式サイト：http://heroaca.com/

公式X：http://twitter.com/heroaca_anime

公式Instagram：http://instagram.com/heroaca_insta/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@heroaca_anime

読売テレビ番組公式ホームページ：http://www.ytv.co.jp/heroaca/

■ファンクラブツアー＜FANCLUB UNDERWORLD 6＞

09月29日(月) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open18:00 / start19:00

09月30日(火) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open13:00 / start14:00

09月30日(火) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open17:00 / start18:00

10月04日(土) 愛知・COMTEC PORTBASE

open17:00 / start18:00

10月05日(日) 愛知・COMTEC PORTBASE

open13:00 / start14:00

10月08日(水) 北海道・Zepp Sapporo

open18:00 / start19:00

10月10日(金) 新潟・NIIGATA LOTS

open18:00 / start19:00

10月14日(火) 大阪・Zepp OSAKA BAYSIDE

open18:00 / start19:00

10月15日(水) 大阪・Zepp OSAKA BAYSIDE

open13:00 / start14:00

10月15日(水) 大阪・Zepp OSAKA BAYSIDE

open17:00 / start18:00

10月19日(日) 香川・高松festhalle

open17:00 / start18:00

10月22日(水) 広島・広島 CLUB QUATTRO

open18:00 / start19:00

10月23日(木) 広島・広島 CLUB QUATTRO

open13:00 / start14:00

10月25日(土) 福岡・Zepp Fukuoka

open17:00 / start18:00

10月28日(火) 東京・Zepp Haneda

open18:00 / start19:00

10月29日(水) 東京・Zepp Haneda

open13:00 / start14:00

10月29日(水) 東京・Zepp Haneda

open17:00 / start18:00

10月31日(金) 宮城・SENDAI GIGS

open18:00 / start19:00

※開場・開演時間は変更になる場合がございます

▼チケット

9,900円(税込)

※お名前入りオリジナル紙チケットでのご入場(事前郵送)

※入場時に会場規定のドリンク代が別途必要

特設サイト：https://sp.pornograffitti.jp/fcuw6/

