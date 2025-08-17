男性ダンス＆ボーカルグループ「5IN」（シン）が17日、東京・渋谷のWWWでワンマンライブを開催した。

ラッパーのCHIKARA、MASAMICHIと、ボーカルのKATSUHIRO、TAKAYA、JUKICHIによる5人組。CHIKARAが「これから最高の空間にしていきますよ！」と声を張り上げると、SNSで話題の「雷5ing」など全18曲を披露した。

ステージでは、CHIKARAはパワフルなラップを、TAKAYAは力強いロングトーンを響かせるなど、個性を発揮。「Daily Life」では、ミュージカル「梨泰院クラス」に出演しているKATSUHIROの表現力を生かし、小道具を用いて芝居仕立ての演出に。それぞれの持ち味を掛け合わせ、5INならではのパフォーマンスに仕上げた。

アンコールでは、11月にシングル「雷5ing」を全国発売することを発表。KATSUHIROは「全国発売は僕たちにとって初めて。今日来てくださった皆さんのおかげです」とファンに感謝を。CHIKARAは「バックバンドと、裏方スタッフと、事務所も全力でバックアップしてくれて、後ろの人たちに支えられて、今日立っているなと痛感していますし、僕らもまだまだ止まれないっていう思いが胸にある」と、さらなる飛躍に向けて野心を燃やした。