元フィギュアスケート選手で、現在はタレントとして活躍中の浅田舞が、社交ダンスの競技会で入賞したことを報告した。

浅田は１７日、自身のインスタグラムを更新。「先日、プロアマ・ボールルーム部門に初めて出場させていただきました。踊れること自体が本当に幸せで、緊張よりも喜びの方が大きかったです。フロアに立ち、一歩を踏み出せたことが何よりの宝物になりました。踊る時間すべてがかけがえのない瞬間でした」と記し、パートナーと一緒に踊っている写真や、タンゴ部門で３位、ワルツ部門で４位となった賞状やメダルを披露。

「初めて纏（まと）った美しいスタンダードのドレスは、腕に揺れるフワフワがまるで魔法の羽根のようで、心のワクワクが増し増しでした」「この経験を励みに、美しく自分らしいダンスを目指して、これからも楽しみながら一歩ずつ成長していきたいと思います」とつづった。

この投稿には、「素晴らしい」「衣装も素敵ですが、一番素敵なのは舞さんです」「何もかもが輝いている」「心から楽しまれてる様子に感動です」「輝いてて素敵」「入賞おめでとうございます」「めちゃくちゃ美しい」などのコメントが寄せられた。