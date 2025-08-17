¡Ú»¥ËÚµÇ°¡¦G¶¡õÃæµþµÇ°¡¦G·¡Û¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥Õ¤¬ÂçÇÈÍð±é½Ð 3Ï¢Ã±130Ëü±ß¡ª3ºÐÌÆÇÏ¥Þ¥Ô¥å¡¼¥¹¤Ï¸ÅÇÏ·âÇË¡ª²£»³¿Æ»Ò¤¬Â·¤Ã¤Æ½Å¾ÞÀ©ÇÆ¡ª
»¥ËÚ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²Æ¶¥ÇÏÍ£°ì¤ÎG¶¡¢»¥ËÚµÇ°¡£
10ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥Õ¤¬¡¢Ä¾Àþ¤ÇÈ´¤±½Ð¤·½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡£
¤Þ¤¿¡¢13ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥é¥¿¤¬3ÃåÁè¤¤¤òÀ©¤·¡¢3Ï¢Ã±¤¬130ËüÇÏ·ô¤ÈÂçÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊýÃæµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæµþµÇ°¡¦G·¤Ç¤Ï¡¢ºù²Ö¾Þ4Ãå¤Î¥Þ¥Ô¥å¡¼¥¹¤¬¸ÅÇÏÀª¤ò·âÇË¡£
7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥·¥ó¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¤ÏÆ¨¤²Ç´¤Ã¤Æ¤Î2Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»¥ËÚ¤Ç¤ÏÉã²£»³Åµ¹°µ³¼ê¤¬¡¢Ãæµþ¤Ç¤ÏÂ©»Ò¤Î²£»³Éð»Ëµ³¼ê¤¬½Å¾Þ¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢
µÇ°¤¹¤Ù¤¡È²£»³¿Æ»Ò¥Ç¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£