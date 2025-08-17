憧れブランドのジュエリーはまずリングから取り入れるレディが多数。いつでも目に入る手元に存在感あるジュエリーがあれば、おしゃれの格と気分を一気に引き上げてくれるうえ、末永く愛用できるから投資価値は十分。手に入れるなら、まさに今です♡

【ポメラート】心ときめく美しいカラーストーンで指元を可憐に彩って

アイコンコレクション「ヌード」は、ぽってり厚みのある石を、爪がなくありのままに留めるスタイルが特徴。57面のファセットが光を反射する、カラフルなきらめきに酔いしれて。

赤×ピンクのカラーリングは大人女子を高揚させる輝き♡

ガーネットの深い赤とローズクォーツの優しげなピンク、2本の「ヌード」クラシックを隣り合う指に並べると、濃淡ある同系色コーデに♪ 同じ指に重ねづけするのもオススメです。

1.リング[K18RG×K18WG×ローズクォーツ]￥363,000、2.リング[K18RG×K18WG×ガーネット]￥363,000/ともにポメラート(ポメラート クライアントサービス) ブラウス￥16,500/PROVOKE(ドレステリア 渋谷スクランブルスクエア店）

※クレジット内の素材表記は[PG＝ピンクゴールド、WG＝ホワイトゴールド、RG＝ローズゴールド]になります。

掲載：美人百花2025年9月号「私を高める憧れメゾンの素敵リング」

撮影/田形千紘 スタイリング/井関かおり ヘアメイク/MAKI モデル/森香澄 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部