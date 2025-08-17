SNSを見ているだけで心がざわつく。一見、さりげない日常報告に見えるけれど、実はしっかりと「私ってスゴイ♡」というアピール…それがSNSに潜むマウンディング投稿！ みんなはどんなSNSにざわついているの？

恋愛系

彼の職種＆ステータス自慢

「『海外出張のついでにいつもエルメスを買ってきてくれるんだけれど…箱が邪魔ー！みんなは箱って捨ててるの？』と彼氏が金持ちアピールが止まらない友達の投稿にイラッと」（26歳／保育士）

彼氏の稼ぎとお土産センスのアピール。ごく一部の人しか返しようがない高水準な投げかけ投稿もマウント認定です。

一言完結自慢

「『彼飯』と一言で料理をアップ、『お迎え』と高級車の助手席の自撮りをアップ、『彼プレ』と指輪の手元をアップ。文章ではなく写真マウント、苦手です」（27歳／保険会社）

文章では自慢せずとも、写真に一言添えて愛され自慢をにじみだす！

みんなの彼もこうだよね？優位に立ちたがり

「『彼氏が何でもない日にサプライズしてくる…年上の男性はこれって普通なの？』と愛され自慢投稿にモヤモヤ。普通のことな訳ないじゃん」（29歳／看護師）

サプライズ自慢しつつ、「素敵な彼氏」と言ってほしい欲しがりマウント。

仕事・キャリア系

上司からの褒め言葉マウント

「同期のXで『部長から“うちのエース”って言われちゃった！まだまだなのに恐縮〜』というのを見てしまいました。私もがんばってるからモヤモヤが取れません」（30歳／IT関連）

さりげなく自分の評価の高さをアピール。謙遜しているつもりが隠しきれていない自慢に。

忙しさ&優秀さアピール

「『上司から、私がいないと会社がまわらないって言われた（笑）いやいや…私がいなくてもまわそうよ』的なドヤッたストーリーズを頻繁に投稿している友達がいて、ミュートしちゃった」（34歳／広告代理店）

私、優秀なので頼られてます感をわざとらしく匂わせるマウント。

謙遜風の大自慢

「同期の『上司にTOEICの点数850点越えててスゴイって褒められたんだけれど…大学出てたら普通だよね？（笑）』というXの投稿を見てしまった。焦りとムカつきの嵐〜！」（25歳／航空会社）

謙遜しているように見せかけて大自慢。数値を明確に出してくるのは、マウント常習犯です。

趣味・日常系

金額をモノで例える

「旅行の投稿で『一泊でiPhone一台分軽く超えちゃった』とか『お土産だけで１ヶ月分のお給料を2日で消費』とか明確な金額は言わないけれど、何かに例えてマウントをとってくる。無理ー！」（33歳／フリーランス）

「みんなは手が届かないでしょ？」と言わんばかりの金額を間接的にアピールしてくるマウント。

リア充スケジュール投稿

「『今日は朝ヨガ→エステ→ネイル→銀座でランチ→美容室→美容クリニックで課金（今ここ）』と、一日の流れをいつもストーリーズに流してくる友達にモヤモヤ」（31歳／美容関連）

お金も時間も生活水準が高いアピール。さらに充実している自分を匂わせて、見る側を焦らせるリア充マウント！

意識高い系アピール

「『小麦を抜くだけで美肌に！もう小麦は食べれないよー』とさりげなく意識高い系自慢してる投稿。私はパスタ大好き人間なのでディスられた気分に」（26歳／公務員）

取り入れていない人との差をやんわり強調してくる美意識高い系マウント。

ハッシュタグで圧

「ハッシュタグでマウントを取ってくる人が多い気がします。#彼氏の優しさが異次元 #彼の後ろ姿 #今日も今日とて大好き 最近見たタグにイライラする」（28歳／SE）

ハッシュタグでさりげなく圧をかけてくる！ 文章とは違ってマウントが凝縮されていてイラッとしがち！

SNSマウント投稿は、あからさまな自慢とは違い、読む側が「うらやましい…」と心がざわつきやすいもの。そんな投稿を目にしたら、そっとスクロールをして、流すスキルを身につけてみて！ 自分が心地よいSNSの空間を選んでいけば大丈夫ですよ。

書いたのは

出典: 美人百花.com

美泉菜月さん

恋愛心理士、恋愛アドバイザー、メンタル心理カウンセラー。年間1,000人以上の夫婦を円満に導く夫婦アドバイザーとしても活躍。