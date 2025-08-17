夏の汗ジミ問題 →【ハニーズ】が救世主かも！ 大人に似合う♡「上品Tシャツ」

暑い季節に気になりがちな汗ジミ。外出先で汗ジミに気づいたら気分まで下がりそう。そんな夏の不安を解消できそうなトップスを【ハニーズ】で発見。今回ピックアップしたのは、汗ジミ軽減加工が施された、機能性と上品見えを両立したTシャツ。大人に似合うデザインなうえに、お値下げされているのも嬉しいポイントです。

一枚でさらっと着ておしゃれな上品Tシャツ

【ハニーズ】「汗ジミ軽減フレア袖T」\980（税込・セール価格）

フレア袖が特徴の上品見えTシャツ。二の腕をふんわりカバーしつつ、女性らしい抜け感と華やかさを演出できそう。公式サイトによると「内側の汗をしっかり吸収しながら表からは目立ちにくい『汗ジミ軽減加工』」が施されているのだとか。「さらりとした肌触りのレーヨン混素材」で、暑い日も快適かも。カラーは、オフ・ブラック・ネイビー・アカ・オフ × クロ・モカの全6色展開で、大人コーデにもぴったりなラインナップ。

さりげないロゴがおしゃれな上品Tシャツ

【ハニーズ】「汗ジミ軽減ロゴTシャツ」\980（税込・セール価格）

胸元にさりげなく入ったロゴで、大人カジュアルな雰囲気をプラスするロゴTシャツ。派手すぎず、無地よりも程よいアクセントに。こちらも汗ジミ軽減加工が施されており、屋外レジャーなども気兼ねなく楽しめそう。ジャケットやカーディガンのインナーにも使いやすく、きれいめに着こなしたい日にもおすすめ。ピンク・オフ・スミクロ・ブルーの全4色展開です。

