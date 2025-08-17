アートな空気に様変わり♡ 大人っぽい色気を演出できる「ヌーディネイル」って？

露出の増える夏こそ指先にまでおしゃれにこだわりぬくべき♡ そこで今回は、大人っぽい色気を演出する「ヌーディネイル」のつくり方をご紹介します。見た目以上に実は簡単なセルフネイル。夏休みを迎えた今、サロン級のネイルをおうちで再現してみては？

トレンド夏ネイル

見た目以上に実は簡単♡

今っぽ＆あか抜けネイルのデザインアイディアをご紹介。明るくさわやかなカラーやガーリーなパーツを集めてサロン級のアートネイルをおうちで再現してみよ♡

ジェルを塗るときのポイント
1. 塗布量は筆の1/3くらい
ジェルのとりすぎや、少なすぎはムラの原因に。爪の大きさにあわせて適量を筆にとろう。2. 筆圧はやさしく！
ジェルを塗布する際に圧をかけすぎるとハケの筋が残ってしまう。ふんわり筆を動かして。3. 塗ったら少し待つ
塗布してすぐに硬化せず5秒ほど待つことで、自然とハケ筋がなじんで表面が平らになるよ。

ヌーディネイル

大人っぽさを演出するなら色気漂うヌーディなカラーを選んで。ストーンやホログラムを使えばアートな空気に様変わり♡

Check! 指をきれいに見せるスキンカラー

Nail Art：mimi

HOW TO

ベースジェルを塗布。Aを1度塗りし硬化。指の先端にストーンを2個、縦に置く。

拭き取り不要のトップジェルを塗布して完成。

使用したアイテム♡

カラージェル 326 1,650円／バイネイルラボ

Check! お上品なハートの主張にときめく

Nail Art：yuu

HOW TO

マグネットネイルを2度塗りし、マグネットスティックでデザインを整え、硬化。

白のハートホログラムをランダムに置き、トップコートを塗布して完成。

このアイテムを使うのもオススメ！

【A】マグネティズムジェル バイ ジェルミーワン 09、【B】同 L01 各1,870円／コスメ・デ・ボーテ
NAIL SALON LIST

mimi

住：原宿 詳細はLINEにて問いあわせ
営：Instagramに掲載
休：不定
Instagram：@murirbelle

yuu

住：愛知県名古屋市 詳細はLINEにて問いあわせ
営：10:00〜20:00（最終受付18:30）
休：不定
Instagram：@_uyunail_

撮影／林真奈 文／柿沼奈々子

