アートな空気に様変わり♡ 大人っぽい色気を演出できる「ヌーディネイル」って？
露出の増える夏こそ指先にまでおしゃれにこだわりぬくべき♡ そこで今回は、大人っぽい色気を演出する「ヌーディネイル」のつくり方をご紹介します。見た目以上に実は簡単なセルフネイル。夏休みを迎えた今、サロン級のネイルをおうちで再現してみては？
トレンド夏ネイル
見た目以上に実は簡単♡
今っぽ＆あか抜けネイルのデザインアイディアをご紹介。明るくさわやかなカラーやガーリーなパーツを集めてサロン級のアートネイルをおうちで再現してみよ♡
ジェルを塗るときのポイント
1. 塗布量は筆の1/3くらい
ジェルのとりすぎや、少なすぎはムラの原因に。爪の大きさにあわせて適量を筆にとろう。2. 筆圧はやさしく！
ジェルを塗布する際に圧をかけすぎるとハケの筋が残ってしまう。ふんわり筆を動かして。3. 塗ったら少し待つ
塗布してすぐに硬化せず5秒ほど待つことで、自然とハケ筋がなじんで表面が平らになるよ。
ヌーディネイル
大人っぽさを演出するなら色気漂うヌーディなカラーを選んで。ストーンやホログラムを使えばアートな空気に様変わり♡
Check! 指をきれいに見せるスキンカラー
HOW TO
ベースジェルを塗布。Aを1度塗りし硬化。指の先端にストーンを2個、縦に置く。
拭き取り不要のトップジェルを塗布して完成。
使用したアイテム♡
Check! お上品なハートの主張にときめく
HOW TO
マグネットネイルを2度塗りし、マグネットスティックでデザインを整え、硬化。
白のハートホログラムをランダムに置き、トップコートを塗布して完成。
このアイテムを使うのもオススメ！
NAIL SALON LIST
mimi
住：原宿 詳細はLINEにて問いあわせ
営：Instagramに掲載
休：不定
Instagram：@murirbelle
yuu
住：愛知県名古屋市 詳細はLINEにて問いあわせ
営：10:00〜20:00（最終受付18:30）
休：不定
Instagram：@_uyunail_
撮影／林真奈 文／柿沼奈々子