ジャーナリスト田原総一朗氏（９１）が１７日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会ＮＰ」に登場した。

司会の黒木千晶アナウンサーが、田原氏のＹｏｕＴｕｂｅが好きで見ているが、モーニングルーティーンで毎日同じものを食べていると紹介すると、田原氏は「僕の唯一のアレは、時の総理大臣に月に２回くらい、ドーン！とものを言います」と返した。

石破茂政権に言いたいことはあるかと聞かれると「石破さんが頑張ってんのはいい。何やるんだと、一体？自民党をどう変えるんだと。これが言えないならやめろ！」と声をあげ、それがモーニングルーティーンとどう関係が？と突っ込まれて爆笑が起こっていた。

ネットでも変らない９１歳の姿に「あれ？田原総一朗だーー！」「元気そうじゃん！田原さん！」「田原総一朗いるとやっぱり面白いなあ」「田嶋陽子に田原総一朗のコンボって何？」「司会みたく突然回しはじめる」「田嶋陽子ＶＳ田原総一朗 勃発」「そこまで言って委員会 田原使っちゃダメだろｗ」「勝手に喋りだす田原相変わらずやなぁ」「やべー」「田原止めろｗｗ」と反応する投稿が集まった。